【スタバ新作】「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ」など“3つのSAKURA”商品が新登場！
スターバックス コーヒーが、「SAKURAの季節を存分に楽しめるように」と開発した3種類の新ビバレッジ「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ(R)」、「桜 咲くよ ラテ」、「桜 咲くよ 白桃 ソーダ」の発売を開始。今年の春は“3つのSAKURA”から、お気に入りを探してみよう！
【写真】桜の花びらを表現した2色の「さくらフレーバーシェイブ」が思ったよりたっぷりかかっていて華やか！
みずみずしさ、フレッシュさを楽しめる「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ」(Tallサイズのみ/テイクアウト687円 イートイン700円)は、ひと口含んだ瞬間から上品な白桃の味わいを口いっぱいに感じられる。中に入った白桃風味のジュレと、プルンと喉越しがよく、ひんやりとしたミルクプリンは、春の訪れを感じたいときにぴったりだ。
また、カップに沿わせた桜味のソース「桜ソース」や、桜の花びらを演出する2色の「さくらフレーバーシェイブ」もポイントに。飲む場所によって異なる味わいを楽しむことができる。
自分好みの一杯にカスタマイズができるのもうれしいポイントで、白桃をよりすっきりと楽しみたい人は「桜ソースなし」、桜味をもっと楽しみたい人は「桜ソース追加」(+55円)でオーダーを。おすすめのカスタマイズは「ソイミルク変更」(無料)で、よりあっさりとした味わいにすることができる。
一方の「桜 咲くよ ラテ」(Hot/Iced ※Mobile Order & PayではHotのみ/テイクアウト618円 イートイン630円)は、桜の味わいをしっかりと楽しみながら、見た目からも桜を堪能できる。バリスタが一杯一杯「桜が、咲きますように」と応援する想いを込めながら表現する“桜の木アートのトッピング”は、華やかさ満点！ひと口ごとにふんわりと広がる優しい桜＆ミルクの味わいとアートが、心をホッとほぐしてくれる。
そして、シュワシュワッと弾ける炭酸が心地いい「桜 咲くよ 白桃 ソーダ」(Tallサイズのみ/テイクアウト579円 イートイン590円)は、白桃と桜の風味をどちらも楽しめる一杯。すっきりしていて上品な味わいが特徴で、さくらや白桃、ラベンダーやカシス、バニラの香りを合わせて“夜の桜”をイメージしたという「ピーチフレーバーシロップ」がフワッと香る。
この“夜の桜”の香りやシュワシュワ感、白桃ジュレのプルンとした食感は、癒やされたいときにぴったり。「もうひと踏ん張り頑張りたい」というシーンや、勉強や仕事で行き詰まったとき、気持ちをリフレッシュさせたいときに寄り添ってくれる。
取材・文＝平井あゆみ
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
