露天風呂から“1000万ドルの夜景”を独り占め！ラウンジ飲み放題付き「大江戸温泉物語Premium長崎ホテル清風」がGWにオープン
全国に73施設の温泉ホテル・宿を展開する大江戸温泉物語グループが、2026年4月29日(祝)に「大江戸温泉物語Premium長崎ホテル清風」をリニューアルオープンする。「大江戸温泉物語Premium」とは、大浴場やバイキングに加え、滞在中何度でも利用できるプレミアムラウンジを備えた上位シリーズ。今回のリニューアルでは全客室の刷新に加え、プレミアムラウンジではアルコールを含むドリンクが無料で楽しめる。2026年1月20日より予約受付も始まっており、GW前半の旅先候補として押さえておきたい一軒だ。
【写真】プレミアムラウンジから一望する長崎の“1000万ドルの夜景”
■全客室が“和色”デザインに一新。部屋から眺める“1000万ドルの夜景”
ホテルがあるのは、稲佐山の中腹。長崎港を見渡す高台に位置し、全客室から“1000万ドルの夜景”と称される長崎の夜景を一望できる。
リニューアルで全室が「和色」をテーマにした和モダン空間に生まれ変わる。落ち着きのある「霞千草(かすみちぐさ)」、温かみを帯びた「土山吹(つちやまぶき)」、洗練された「東雲青藤(しののめあおふじ)」の3デザイン。和モダンを基調とした清潔感あふれる部屋で、美しい夜景を心ゆくまで堪能できる。
■最上階の絶景露天風呂！湯上りラウンジではビールも無料
大浴場は最上階と3階の2カ所で、男女入替制の湯めぐりが楽しめる。なかでも最上階の露天風呂は、この宿に泊まる最大の理由になり得る絶景スポットだ。長崎の市街地や長崎湾を眼下に望み、まるで天空に浮かんでいるかのようなパノラマの景色が広がる。よく晴れた日は月と星空の共演を見られることも。穏やかで開放感に満ちて、つい長湯してしまうひとときだ。
湯上りの楽しみも見逃せない。新設の湯上りラウンジにはドリンクカウンターがあり、コーヒーやソフトドリンクに加え、ビールなどのアルコール類まで無料で楽しめる。
■新設プレミアムラウンジは“全席夜景ビュー”。ドリンクはすべて無料
リニューアルの目玉のひとつが、プレミアムラウンジの新設。どの席からも長崎の眺望が目に入るよう設計されており、生ビールをはじめとするアルコール類からソフトドリンクまで、宿泊者はすべて無料で楽しめる。
夕食前にふらりと一杯、夜の散歩から戻ってもう一杯。そんな“ちょっとした贅沢”を追加料金なしで重ねられるのは、Premiumブランドならではだろう。
■夜景レストランで味わうプレミアムバイキング
夕食は大きな窓越しに夜景を一望できるレストランで。皿うどんやトルコライスといった長崎ならではのメニューが食べ放題でそろい、ライブキッチンからはできたての料理が提供される。デザートにはハーゲンダッツのアイスクリームも食べ放題と、満足度はかなり高い。
朝食バイキングも和洋充実のラインナップ。好みの具材をのせて仕上げるのっけ丼は、朝から気分が上がる楽しさだ。
■GWの旅先候補に。アクセス・予約情報
オープン日がGW初日の2026年4月29日(祝)というのも、旅の計画を立てやすいポイントだ。JR長崎駅からは送迎バスで約10分(事前予約制・送迎協力金片道50円)、車なら長崎ICから約20分。
ホテルから長崎駅まで車で約10分という立地を活かして、長崎新地中華街やグラバー園、大浦天主堂、眼鏡橋、出島など定番スポットへの観光拠点にするのもいい。夜はホテルで夜景と温泉、昼は街歩き──そんな欲張りな過ごし方ができるのも、この立地ならではだろう。
公式サイトでは45日前までの予約で割引になる「早宿45」プラン(1泊2食付き)も用意されている。室数限りありのため、GWに狙うなら早めのチェックをおすすめしたい。
大江戸温泉物語Premium長崎ホテル清風
オープン日：2026年4月29日(祝)
所在地：長崎県長崎市大鳥町523
交通アクセス：(車)長崎自動車道 長崎ICより約20分/(電車)JR長崎駅より送迎バスで約10分 ※事前予約制、送迎協力金片道50円
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
