どこ行く日でもこれ一つで解決！さっと出発【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場中‼
荷物多めでも余裕の顔。ガンガン使える頼れるデイパ【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場!
ニューバランスのリュックは、32リットルの大容量を備えたデイパックで、通勤・通学からアウトドアや旅行まで幅広く活躍する。メインルームには13インチPCを収納できるクッションポケットがあり、荷物を整理しやすい設計になっている。
フロントにはメッシュポケットや小物用ポケットが複数配置され、よく使うアイテムをすぐ取り出せるのも便利だ。
サイドにはドリンクボトルを収納できるポケットを備え、移動中の水分補給にも困らない。ショルダーベルトには一部リフレクター素材を使用しており、夜間の使用でも安心だ。
撥水素材を採用し、軽量でタフに使えるため、天気やシーンを問わず頼れる。機能性とデザイン性を両立した、毎日の相棒にしたくなるバックパックだ。
