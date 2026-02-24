デュアルドライバーが描く立体音響。聴くたびに世界が広がる【ジェービーエル】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
ノイズを消し、空間を創る。完全ワイヤレスの未来を手にする一台【ジェービーエル】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場!
ジェービーエルのワイヤレスイヤホンは、音質、ノイズキャンセリング、空間サウンド、マイク性能、利便性のすべてを刷新した完全ワイヤレスイヤホンだ。最大の特徴は、JBL初となるデュアルドライバー構成で、バランスドアーマチュアと10ミリメートルダイナミックドライバーを組み合わせることで、深い低音から伸びやかな高音までを立体的に描き出す。ライブ会場の空気感をそのまま閉じ込めたような、JBLらしい迫力のあるサウンドを実現している。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
通話性能も大きく進化し、6つのマイクとAIノイズ低減アルゴリズムを組み合わせることで、周囲の騒音を平均約18デシベル低減。自動車音や雑踏のような定常ノイズだけでなく、赤ちゃんの泣き声や食器音など突発的なノイズにも対応し、クリアな通話品質を保つ。
→【アイテム詳細を見る】
さらに、ケースをAUXまたはUSB-Cで接続するだけで音声をイヤホンへ送信できるトランスミッター機能を搭載し、飛行機内のエンタメを家族と共有したり、深夜にテレビの音をワイヤレスで楽しんだりと、利用シーンが広がる。AURACASTと組み合わせれば複数デバイスへの同時送信も可能だ。
→【アイテム詳細を見る】
音質、機能、使いやすさのすべてを磨き上げ、完全ワイヤレスの常識を塗り替える一台に仕上がっている。
ノイズを消し、空間を創る。完全ワイヤレスの未来を手にする一台【ジェービーエル】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場!
ジェービーエルのワイヤレスイヤホンは、音質、ノイズキャンセリング、空間サウンド、マイク性能、利便性のすべてを刷新した完全ワイヤレスイヤホンだ。最大の特徴は、JBL初となるデュアルドライバー構成で、バランスドアーマチュアと10ミリメートルダイナミックドライバーを組み合わせることで、深い低音から伸びやかな高音までを立体的に描き出す。ライブ会場の空気感をそのまま閉じ込めたような、JBLらしい迫力のあるサウンドを実現している。
→【アイテム詳細を見る】
通話性能も大きく進化し、6つのマイクとAIノイズ低減アルゴリズムを組み合わせることで、周囲の騒音を平均約18デシベル低減。自動車音や雑踏のような定常ノイズだけでなく、赤ちゃんの泣き声や食器音など突発的なノイズにも対応し、クリアな通話品質を保つ。
→【アイテム詳細を見る】
さらに、ケースをAUXまたはUSB-Cで接続するだけで音声をイヤホンへ送信できるトランスミッター機能を搭載し、飛行機内のエンタメを家族と共有したり、深夜にテレビの音をワイヤレスで楽しんだりと、利用シーンが広がる。AURACASTと組み合わせれば複数デバイスへの同時送信も可能だ。
→【アイテム詳細を見る】
音質、機能、使いやすさのすべてを磨き上げ、完全ワイヤレスの常識を塗り替える一台に仕上がっている。