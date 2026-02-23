ゴンチャ「いちご杏仁」再登場は「楽しみすぎる」「絶対外せない」　今年はたっぷり飲めるLサイズも

ゴンチャは、2026年2月26日から期間限定で「いちご杏仁」を販売します（一部店舗を除く）。昨年、ゴンチャの期間限定ドリンク史上最大のヒットを記録した注目商品です。

SNSでは「ゴンチャのいちご杏仁は毎年絶対外せないやつ」「楽しみすぎる」「まじで好きだったから嬉しい」と発売前から注目されています。

ららぽーと豊洲店、秋葉原中央通り店では2月19日から先行販売を開始しています。また、24日からは商品取り扱い全店でモバイルオーダー先行販売を行います。

初登場時の「阿里山ウーロンティー」との組み合わせが復活

22年に初登場し、今年で5周年を迎えるゴンチャの"春の風物詩"「いちご杏仁」。25年はゴンチャの期間限定ドリンク史上最大のヒットを記録しました。

今年は、初登場時にベースティーとして使用した「阿里山ウーロンティー」との組み合わせが復活。ファンの要望に応え、4年ぶりに採用したといいます。とろとろ・プルプルの杏仁豆腐と甘酸っぱいストロベリーとの組み合わせで、おいしさが口の中いっぱいに広がります。

今年は3種あります。リッチとコクを両立し、飲むデザートのようなミルクティー（ICED）、シャリッとなめらかなジェラッティー（FROZEN）、すっきりと香ばしいアーモンドミルクティー（ICED）の3種です。一部メニューにはLサイズも用意しています。

・いちご杏仁 ミルクティー（ICED／M・L）

甘酸っぱいストロベリーソースと、とろとろプルプルないちご杏仁、花のような香りの阿里山ウーロンティーを組み合わせ、見た目も味も華やかに仕上がっています。

価格は、Mサイズが670円、Lサイズが760円。

・いちご杏仁 ジェラッティー（FROZEN／M）

"とろプル"のいちご杏仁と甘酸っぱいストロベリーソースが合わさった、ひんやりとなめらかな1杯。フルーティーな阿里山ウーロンティーが春にぴったりで、フローズンと杏仁の食感と味わいのコントラストが絶妙です。

価格は700円です。

・いちご杏仁 アーモンドミルクティー（ICED／M・L）

まろやかないちご杏仁にすっきりと香ばしいアーモンドミルクを組み合わせることで、杏仁のコクと風味が豊かに広がります。阿里山ウーロンティーの華やかな香りとアーモンドの香ばしさによる洗練された味わいです。

価格は、Mサイズが720円、Lサイズが810円。

・いちご杏仁 トッピング

"とろプル"食感の杏仁豆腐とストロベリーソースが好相性の人気トッピング。ミルクティーとの組み合わせでデザート感がアップします。飲み進めるごとに味わいも変化します。

価格は100円です。

追加トッピングは1つまで可能です。

可愛いオリジナルアイテムも登場

また、「いちご杏仁」5周年を記念し、ゴンチャならではのキャンペーン限定アイテムを展開します。

いちご杏仁Lサイズに、ミニチュアサイズの「いちご杏仁 キーホルダー」が付いた特別なセット「いちご杏仁満喫セット」（1500円）を数量限定で販売します。「My Gong cha」会員限定で、1人3セットまで購入できます。

先着順のため、なくなり次第終了。有人レジのみでの販売で、セルフレジやモバイルオーダー、デリバリーでは購入できません。追加トッピングとゼロアイス、アーモンドミルクティーは追加料金が必要。ドリンクTicketは利用不可です。

また、いちご杏仁を買った人は、オリジナルデザインのステッカー（4デザイン）をランダムで1枚もらえます。

先着順のためなくなり次第終了。2月26日からの購入が対象です。デリバリーは対象外です。

さらに、お茶を囲む楽しい時間を共有する「#いいお茶しよう」キャンペーンを実施します。期間中、2つのカップを近づけるとイラストがつながって、乾杯（＝茶ンパイ）して楽しめる特別デザインの限定カップが登場します。

このカップシールを撮影してSNSへ投稿した人の中から、抽選で計130人にゴンチャのドリンクを楽しめるドリンクTicketをプレゼントします。

応募期間：2月26日8時〜3月31日23時59分

賞品：抽選で計130人（X：100人、Instagram：30人）へドリンクTicketを2枚プレゼント

応募方法：（1）公式Xアカウント（＠gongcha_japan）をフォローし、限定カップシールが写った写真や動画を「#いいお茶しよう」を付けてポスト

（2）公式Instagramアカウント（＠gongcha_japan）をフォローし、限定カップシールが写った写真や動画を、フィード・リールの場合「#いいお茶しよう」を付けて、ストーリーズの場合は公式アカウントをメンションして、それぞれ投稿

当選した人にはゴンチャ公式アカウントからDMが届きます。ドリンクTicketは全てのドリンクおよび追加トッピングに利用可能。モバイルオーダーでのみ使えます。モバイルオーダーの利用はMy Gong chaへの登録が必要です。

そのほか、詳しくはゴンチャ公式サイトの特設ページで確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部