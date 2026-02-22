AMPHIコラボ10周年♡sweetほか3誌と彩るBRAGENIC

インナーからおしゃれを楽しむAMPHIが、キレイに盛れるノンワイヤーブラ［BRAGENIC］のデビュー10周年を記念し、宝島社の人気3誌と豪華コラボを実現。誌面の世界観を落とし込んだ特別デザインとファッションアイテムが、2026年2月20日（金）より全国の取扱店舗、ワコールウェブストアほかECサイトで発売されます♡

sweetコラボの甘辛フェミニン

sweetとのコラボは、ロマンティックな［BRAGENIC脇高細見えタイプ］が3,990円。

サイズは（A）70・75、（B）65・70・75、（C・D・E）65・70・75・80、（F）65・70・75、（G）65・70、WEB限定サイズはC80・D80・E80。カラーはPO（パウダーピンク）・BS（ロマンティックブラック）。

ショーツは2,090円、サイズM・L、カラーPO・BS。

サニタリーショーツは2,290円、サイズM・L、カラーPO・BS。

ソングは2,290円、サイズM、カラーPO・BS。

リボンレースシュシュは1,980円、カラーPO・BS。

新開発の甘辛レースと大人フェミニンな配色で、洋服を着たときもすっきり細見えを叶えます。

SNIDEL限定Rose collection登場♡WEBで叶う春の本命服

otonaMUSE＆SPRiNGの洗練

otona MUSEコラボは［BRAGENICぴたっとフィットタイプ］が3,990円。

サイズ（A）70・75、（B）65・70・75、（C・D・E）65・70・75・80、（F）65・70・75。カラーBR（モカブラウン）・IV（ピュアホワイト）。

ショーツは2,090円（M・L）、ソングは2,290円（M）、マルチウェイスカーフは4,490円（BR・IV）。

洒落感のあるカラーとテープ使いで、胸元からトレンドを演出します。

SPRiNGコラボは［BRAGENIC盛り胸タイプ］が3,990円。

サイズ（A）70・75、（B・C・D・E・F）65・70・75。カラーYE（たまごイエロー）・TU（セージミント）。

ショーツは2,090円（M・L）、ソングは2,290円（M）。

さらにラップタイプのチュールスカートは5,490円、カラーTU（セージミント）・GY（センシュアルグレー）。絶妙なくすみカラーと透明感レースで、大人のおしゃれを格上げします。

※2016年2月～2025年12月末［BRAGENIC］シリーズ合計累計販売枚数470万枚突破。

10周年アニバーサリーを楽しむ

10周年を迎えたBRAGENICは、誌面の感性と融合しさらに進化。山田優さん、みちょぱ（池田美優）さん、伊原葵さんが纏うビジュアルも公開され、SNSキャンペーンも実施予定です。

お気に入りの一枚を見つけて、インナーから春のおしゃれをアップデートしてみて♪