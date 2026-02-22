ノスタルジックないちごの誘惑。ヒルトン名古屋の苺ビュッフェ第2弾「Strawberry Nostalgia」開催
【女子旅プレス＝2026/02/22】ヒルトン名古屋では、ストロベリースイーツビュッフェ第2弾「Strawberry Nostalgia（ストロベリー・ノスタルジア）」を、2026年3月12日（木）〜5月10日（日）の期間、木〜日・祝日限定で開催。「Journey to Nostalgia」をテーマに、懐かしさと新しさが共存する全16種類のスイーツがビュッフェ台を彩る。
【写真】名古屋「ヒサヤオオドオリパーク」テレビ塔望む新たな公園一体型施設
今回のビュッフェでは、昭和レトロの温かみとヨーロッパの気品、現代的なエッセンスを融合。春らしいピンクを基調としたレトロポップな空間にて、どこか懐かしくも新しいストロベリースイーツの世界を旅するような体験を届ける。
ビュッフェ台で目を引くのは、いちごを贅沢に使用したストロベリーフレジェで表現した「ストロベリーミュージック」。華やかなフランス菓子フレジェをレコードプレイヤーに見立て、ノイズ混じりのレコードミュージックが聞こえてきそうな、ノスタルジックな雰囲気に仕上げた。
また、1990年代にブームとなったナタデココを添えた、ローズが香るゼリーケーキ「ほぼ、いちごDEココ」や、濃厚なカスタードとほろ苦いカラメルが懐かしさを呼び起こす「あの頃のプリン」、見た目もいちごそっくりな「初恋いちごムース」、トレンドのドバイチョコのブラウニーにいちごをあしらった「ハロー♪ドバイチョコ」など、いちご満載のスイーツがビュッフェ台を彩る。
さらに、マシュマロや色とりどりのスプレーチョコなどを自由に組み合わせ、自分だけのパフェを仕上げられる「ときめき☆いちごクリームソーダ」も登場。ライブステーションでは「しぼりたて！いちごモンブラン」を提供し、なめらかなぺーストが軽やかにほどける春らしい一皿を楽しめる。
さらに、日替わりカレーや「ストロベリー タコスステーション」などのセイボリー、全26種類のドリンクも用意される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
期間：2026年3月12日（木）〜5月10日（日）※3月18日（水）〜3月29日（日）は毎日開催
時間：木〜日・祝15:00〜17:00（料理提供は16:30まで）
料金：大人5,500円／子供（6〜12歳）2,750円 ※税金・サービス料含む
会場：ヒルトン名古屋1Fオールデイダイニング「インプレイス3-3」
TEL：052-212-1151（レストラン予約）
【Not Sponsored 記事】
◆懐かしくて新しい全16種のスイーツビュッフェ
今回のビュッフェでは、昭和レトロの温かみとヨーロッパの気品、現代的なエッセンスを融合。春らしいピンクを基調としたレトロポップな空間にて、どこか懐かしくも新しいストロベリースイーツの世界を旅するような体験を届ける。
ビュッフェ台で目を引くのは、いちごを贅沢に使用したストロベリーフレジェで表現した「ストロベリーミュージック」。華やかなフランス菓子フレジェをレコードプレイヤーに見立て、ノイズ混じりのレコードミュージックが聞こえてきそうな、ノスタルジックな雰囲気に仕上げた。
また、1990年代にブームとなったナタデココを添えた、ローズが香るゼリーケーキ「ほぼ、いちごDEココ」や、濃厚なカスタードとほろ苦いカラメルが懐かしさを呼び起こす「あの頃のプリン」、見た目もいちごそっくりな「初恋いちごムース」、トレンドのドバイチョコのブラウニーにいちごをあしらった「ハロー♪ドバイチョコ」など、いちご満載のスイーツがビュッフェ台を彩る。
さらに、マシュマロや色とりどりのスプレーチョコなどを自由に組み合わせ、自分だけのパフェを仕上げられる「ときめき☆いちごクリームソーダ」も登場。ライブステーションでは「しぼりたて！いちごモンブラン」を提供し、なめらかなぺーストが軽やかにほどける春らしい一皿を楽しめる。
◆お昼時に嬉しいセイボリー（軽食）
さらに、日替わりカレーや「ストロベリー タコスステーション」などのセイボリー、全26種類のドリンクも用意される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■ストロベリースイーツビュッフェ「Strawberry Nostalgia」概要
期間：2026年3月12日（木）〜5月10日（日）※3月18日（水）〜3月29日（日）は毎日開催
時間：木〜日・祝15:00〜17:00（料理提供は16:30まで）
料金：大人5,500円／子供（6〜12歳）2,750円 ※税金・サービス料含む
会場：ヒルトン名古屋1Fオールデイダイニング「インプレイス3-3」
TEL：052-212-1151（レストラン予約）
【Not Sponsored 記事】