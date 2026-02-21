ÌÓ·ê±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤Æ¡¢¥¥á¤òÀ°¤¨¤ë¡£¥ï¥³¡¼¥É¥á¥¤¥É¤«¤é±§¼£ËõÃã¥Ñ¥Ã¥¯¡õ¥Þ¥¹¥¯¿·È¯Çä¡ª
pdc¤Ï¡¢¼òÇô*¹¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥ï¥Õ¡¼¥É¥á¥¤¥É¡×¤è¤ê¡¢¡È±§¼£ËõÃã¥é¥¤¥ó¡É¤Î¡Ö±§¼£ËõÃã¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö±§¼£ËõÃã*¥Þ¥¹¥¯¡×¤Î2ÉÊ¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Å¹Æ¬¤Ç¤ÎÈ¯ÇäÆü¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡3·î18Æü 12:00¤è¤êpdc¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«È¯ÇØ·Ê
¶áÇ¯¹â¤Þ¤ë¹ñÆâ³°¤ÎËõÃã¿Íµ¤¤ä¡¢ÏÂÁÇºà¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢±§¼£ËõÃã¥·¥ê¡¼¥º¤òÌó5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤ä¥·¡¼¥ÈÁÇºà¡¢¹á¤ê¡¢½èÊý¤Ê¤É¤òºÙ¤«¤¯¸«Ä¾¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿»ÈÍÑ´¶¤Î²þÁ±ÅÀ¤òÃúÇ«¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÓ·êÈ©¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¥¥á¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢±§¼£ËõÃã*¤Ë²Ã¤¨¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬¤â¸·Áª¤·¤ÆÇÛ¹ç¤·¡¢¤Ä¤ë¤ó¤È¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©°õ¾Ý¤òÌÜ»Ø¤»¤ë½èÊý¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤½¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÈËõÃã¤é¤·¤µ¡É¤äÏÂ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ëºþ¿·¤·¡¢¼·Êõ¡¦¼¯¤Î»Ò¡¦¿å°ú¤Ê¤É¤ÎÏÂÊÁ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤âÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤²Ú¤ä¤«¤µ¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£±§¼£ËõÃã¥é¥¤¥ó¶¦ÄÌ POINT
¡Ê1¡Ë±§¼£ËõÃã*¤òÇÛ¹ç¤·¡¢ÁÇÈ©¤òÀ°¤¨¤¹¤³¤ä¤«¤ËÆ³¤¯
ËõÃã¤Ï¿©ÉÊ¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢ÏÃÂêÀ¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥Õ¡¼¥É¥á¥¤¥É¤Î±§¼£ËõÃã¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î±§¼£ËõÃã¥¨¥¥¹*¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÌÓ·êÈ©*² ¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥á¤ÎÀ°¤Ã¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©°õ¾Ý¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡ËÈ©¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¸·Áª¤·¤¿¡Ö¥°¥ê¡¼¥óÀ®Ê¬¡×ÇÛ¹ç
Íð¤ì¤¿¥¥á¤òÀ°¤¨¤ëÊÝ¼¾À®Ê¬¡¢CICA¡Ê¥Ñ¥Ã¥¯¡§¥Ä¥Ü¥¯¥µÍÕ¥¨¥¥¹¡¢¥Þ¥¹¥¯¡§¥Ä¥Ü¥¯¥µÍÕ¡¢·Ô¥¨¥¥¹¡Ë¡¢¥É¥¯¥À¥ß¥¨¥¥¹¡¢¥è¥â¥®ÍÕ¥¨¥¥¹¤òÇÛ¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê3¡Ë¤Û¤ó¤Î¤êËõÃã¤Î¹á¤ê
¤Õ¤ó¤ï¤ê¹¤¬¤ëËõÃã¤Î¹á¤ê¤¬¡¢ÏÂ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£±§¼£ËõÃã¥Ñ¥Ã¥¯ POINT
ÌÓ·ê±ø¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀö¤¤Íî¤È¤·¡¢ÌÓ·ê¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëÈ©¤òÀ°¤¨¡¢¥¥áºÙ¤«¤¤¤Ä¤ë¤Ä¤ë¤ÊÈ©¤Ø
È©¤¢¤¿¤ê¤Î¤ä¤µ¤·¤¤±§¼£ËõÃãÈùºÙ¥¹¥¯¥é¥Ö*³¤òÇÛ¹ç¤·¡¢³Ñ¼Á¤ò¥ª¥Õ¡£ÌÓ·ê±ø¤ì¤ò¤¹¤Ã¤¤êÍî¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Àö¤¤Î®¤·¤¿¤¢¤È¤â¤Ä¤Ã¤Ñ¤é¤º¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC*⁴¡¢¥Ï¥È¥à¥®¼ï»ÒÈ¯¹Ú±Õ*⁵¤ä¥«¥ó¥¾¥¦º¬¥¨¥¥¹¤Ê¤É¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¤Ä¤ë¤ê¤È¤·¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼
ÅÉ¤ê¹¤²¤ä¤¹¤¯¡¢ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â±Õ¤À¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤»ÅÍÍ¡£È©ÉéÃ´¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¤¹¤¹¤®¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¡£
¡ü¹çÀ®Ãå¿§ÎÁÉÔ»ÈÍÑ
È©¤Ø¤Î¿§°Ü¤ê¤ä¿§»Ä¤ê¤òµ¤¤Ë¤»¤º»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ü4¤Ä¤Î¥Õ¥ê¡¼½èÊý
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼¡¦¹ÛÊªÌý¥Õ¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥é¥Ù¥ó¥Õ¥ê¡¼¡¦¹çÀ®Ãå¿§ÎÁ¥Õ¥ê¡¼
¡þ¡ã»ÈÍÑÊýË¡¡ä
¡»Àö´é¸å¡¢¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤Ç·Ú¤¯¿åÊ¬¤ò¤Õ¤¼è¤ê¡¢4ÑÄøÅÙ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢ÌÜ¤ä¸ý¤Î¼þ¤ê¤òÈò¤±¤Æ¡¢ÅÉ¤ê¹¤²¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ5¡Á10Ê¬¤ª¤¡¢¤Ì¤ë¤ÞÅò¤Ç¤è¤¯Àö¤¤Î®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡»¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥±¥¢¤È¤·¤Æ¡¢½µ2¡Á3²ó¤Î»ÈÍÑ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¥±¥¢¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢ËèÆü¤Ç¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£±§¼£ËõÃã¥Þ¥¹¥¯ POINT
¤¦¤ë¤ª¤¤¿»Æ©*⁶¤·¡¢ÌÓ·êÈ©*¤ò°ú¤Äù¤á*⁷¥¥áÀ°¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤ë¤êÈ©¤Ø
±§¼£ËõÃã¥¨¥¥¹¤ä¥°¥ê¡¼¥óÀ®Ê¬¤Ë²Ã¤¨¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÌÓ·êÈ©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ëÊÝ¼¾À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¡£¥¥á¤òÀ°¤¨¡¢¤Ä¤ë¤ê¤È¤·¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©°õ¾Ý¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡ý3¼ï¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óÇÛ¹ç¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óC*⁸¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óA*⁹¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB*¹⁰
¡ý¥¥á¤òÀ°¤¨¤ë¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
¡¦¥°¥ê¥·¥ë¥°¥ê¥·¥ó
¡ý¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢¤Ä¤ë¤êÈ©¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
¡¦¥Ï¥È¥à¥®¼ï»ÒÈ¯¹Ú±Õ*¹¹
¡¦¥»¥¤¥è¥¦¥Ê¥·²Ì½ÁÈ¯¹Ú±Õ*¹²
¡¦¥«¥ó¥¾¥¦º¬¥¨¥¥¹
¡ýÌÓ·êÈ©¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡Ê¤Ò¤¤·¤áÀ®Ê¬¡Ë
¡¦¥¢¡¼¥Á¥Á¥ç¡¼¥¯ÍÕ¥¨¥¥¹
¡üÈ©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤êÌ©Ãå¡£È©Åö¤¿¤ê¤ä¤ï¤é¤«¥·¡¼¥È
¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¿»Æ©*⁶¤·¤Þ¤¹
¡ü4¤Ä¤Î¥Õ¥ê¡¼½èÊý
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼¡¦¹ÛÊªÌý¥Õ¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥é¥Ù¥ó¥Õ¥ê¡¼¡¦Ãå¿§ÎÁ¥Õ¥ê¡¼
¡þ¡ã»ÈÍÑÊýË¡¡ä
¡»Àö´é¸å¤ÎÀ¶·é¤ÊÈ©¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£À¶·é¤Ê¼ê¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤¬ÇË¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦ÃúÇ«¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¡¢ÌÜ¤È¸ý¡¢¾®É¡ÉôÊ¬¤ò´é¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥£¥Ã¥È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡»3¡Á5Ê¬¤Û¤ÉÃÖ¤¤¤Æ¤«¤é¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ï¤¬¤·¡¢È©¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÈþÍÆ±Õ¤ò¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç¤Ê¤¸¤Þ¤»¡¢¤½¤Î¸å¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¡Ö¥ï¥Õ¡¼¥É¥á¥¤¥É¡¡±§¼£ËõÃã*¥Ñ¥Ã¥¯¡×
¡ÊÈÎÇäÌ¾¡§¥ï¥Õ¡¼¥É¥á¥¤¥É¡¡UM¥Ñ¥Ã¥¯¡¡N¡Ë
¡¦ÆâÍÆÎÌ¡§170g
¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,430±ß
¡ãÆÃÄ¹¡ä
¡üÌÓ·ê±ø¤ì¤òÀö¤¤Íî¤È¤·¡¢¤Ä¤ë¤Ä¤ë¤ÊÈ©¤Ø
¡ü¤³¤À¤ï¤ê¤Î±§¼£ËõÃã¥¨¥¥¹*¤ò»ÈÍÑ
¡üÅÉ¤ê¹¤²¤ä¤¹¤¯°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼
¡ü¹çÀ®Ãå¿§ÎÁÉÔ»ÈÍÑ
¡ü4¤Ä¤Î¥Õ¥ê¡¼½èÊý
¡Ö¥ï¥Õ¡¼¥É¥á¥¤¥É¡¡±§¼£ËõÃã*¥Þ¥¹¥¯¡×
¡ÊÈÎÇäÌ¾¡§¥ï¥Õ¡¼¥É¥á¥¤¥É¡¡UM¥Þ¥¹¥¯¡¡N¡Ë
¡¦ÆâÍÆÎÌ¡§10ËçÆþ¤ê
¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡§770±ß
¡ãÆÃÄ¹¡ä
¡üÌÓ·êÈ©¤ò°ú¤Äù¤á¡¢¥¥á¤ÎÀ°¤Ã¤¿¤Ä¤ë¤êÈ©¤Ø
¡ü¥Ó¥¿¥ß¥óC*⁸¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óA*⁹¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB*¹⁰
¡üÈ©Åö¤¿¤ê¤ä¤ï¤é¤«Ì©Ãå¥·¡¼¥È
¡ü¤Ä¤ë¤êÈ©¥µ¥Ý¡¼¥ÈÊÝ¼¾À®Ê¬ÇÛ¹ç
¡ü4¤Ä¤Î¥Õ¥ê¡¼½èÊý
*¥Á¥ãÍÕ¥¨¥¥¹¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë*¹¼òÇô¥¨¥¥¹¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë*²´¥Áç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÓ·ê¤ÎÌÜÎ©¤ÄÈ©¡¡*³¥Á¥ãÍÕ¡¡*⁴¥Æ¥È¥é¥Ø¥¥·¥ë¥Ç¥«¥ó»À¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë*⁵¥µ¥Ã¥«¥í¥ß¥»¥¹/¥Ï¥È¥à¥®¼ï»ÒÈ¯¹Ú±Õ¡¡*⁶³ÑÁØ¤Þ¤Ç *⁷¥¢¡¼¥Á¥Á¥ç¡¼¥¯ÍÕ¥¨¥¥¹¡Ê¤Ò¤¤·¤áÀ®Ê¬¡ËÇÛ¹ç *⁸¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¥°¥ë¥³¥·¥É¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë*⁹¥Ñ¥ë¥ß¥Á¥ó»À¥ì¥Á¥Î¡¼¥ë¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë*¹⁰¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë*¹¹¥µ¥Ã¥«¥í¥ß¥»¥¹/¥Ï¥È¥à¥®¼ï»ÒÈ¯¹Ú±Õ¡¡*¹²Æý»ÀÛå¶Ý/¥»¥¤¥è¥¦¥Ê¥·²Ì½ÁÈ¯¹Ú±Õ
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë