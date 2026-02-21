¡Ú¼ÂÏÃ¡Û¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇÂ©»Ò¤òË´¤¯¤·¤¿É×ÉØ!?»ö¸Î¸½¾ì¤Î¶á¤¯¤ÇÀ¸¤¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤¯ÌëÆ¨¤²¤ò·è°Õ¡ÚÃø¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¤òÆÉ¤à¡Û°ì¿ÍÂ©»Ò¤ò¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¤¿°ÍÍê¼Ô¤À¤¬¡Ä!?
»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤éÌ¡²è¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ëÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëµÜÌî¥·¥ó¥¤¥Á(@Chameleon_0219)¤µ¤ó¡£X(µìTwitter)¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØÌëÆ¨¤²²°Æüµ¡Ù¤Ï¡¢DVÈï³²¤Ê¤É¤ËÁø¤¦°ÍÍê¼Ô¤òÌëÆ¨¤²¤µ¤»¤¿¼ÂÏÃ¤ò´ð¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¤À¡£º£²ó¤Ï¡¢X(µìTwitter)¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤«¤é¡ØÌëÆ¨¤²²°Æüµ¡Ù¤Î66¡Á67ÏÃ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºî¼Ô¤Ë ÌÌÃÌ¤Ç°ÍÍê¼Ô¤«¤é°ÍÍêÆâÍÆ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î°ÍÍê¼Ô¤ÏÈÄÌî¥±¥ó¥¾¥¦¤µ¤ó¡£¿ôÇ¯Á°¤Ë°ì¿ÍÂ©»Ò¤Î¥«¥º¥È·¯¤ò¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¡¢¤½¤ì°ÊÍèÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤³¤Î³¹¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ä¤é¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
ºÊ¤Î¥æ¥«¥ê¤µ¤ó¤Ï¥«¥º¥È·¯¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¿´¤³¤³¤Ëºß¤é¤º¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢Àè·î¤Ï¤Ê¤ó¤È¼ºí©¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹¬¤¤¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥æ¥«¥ê¤µ¤ó¤Ë¤É¤³¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«Ê¹¤¯¤È¡Ö¥«¥º¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÌëÆ¨¤²ÅöÆü¡¢ÌëÆ¨¤²²°¤Î¼ÒÄ¹¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸½¾ì¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¥±¥ó¥¾¥¦¤µ¤ó¤¬½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥æ¥«¥ê¤µ¤ó¤â°§»¢¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤¬¡¢¤ä¤»ºÙ¤Ã¤Æ¸µµ¤¤Î¤Ê¤¤¥æ¥«¥ê¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¡£
¥±¥ó¥¾¥¦¤µ¤ó¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÀ¸Á°»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥º¥È·¯¤ÎÉô²°¤Ë°ÆÆâ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¼ê¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¤¹¤ë¤È¤¢¤È¤«¤é¥æ¥«¥ê¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¡Ö¥«¥º¥È¤Î¤â¤Î¤Ë¿¨¤é¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¤Ê¤É¤Èµã¤¤Ê¤¬¤éÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«!?
¥±¥ó¥¾¥¦¤µ¤ó¤Ï¥æ¥«¥ê¤µ¤ó¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤Ê¤À¤á¤Ê¤¬¤éÉô²°¤Î³°¤Ø°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¡£¼ÒÄ¹¤Ï¥«¥º¥È·¯¤ÎÉô²°¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤ÏµÞ¤¤¤Ç¥«¥º¥È·¯¤Î²ÙÊª¤ò¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ËµÍ¤á¤Æ¤æ¤¯¡£
µÜÌî¤Ï¥«¥º¥È·¯¤ÎÌ¿¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÊÒ¤Å¤±¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¤Ä¤é¤¯¤Æ»Ä¹ó¤Êºî¶È¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢»ö·ï¤Ë°ìÀÚ´Ø·¸¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬²ÙÂ¤¤ê¤ò¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡£
¡½¡½ ÌÌÃÌÅöÆü¤Ë¥±¥ó¥¾¥¦¤µ¤ó¤«¤é°ÍÍêÆâÍÆ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢µÜÌî¥·¥ó¥¤¥Á¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
DV¤äµÔÂÔ¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤í¤ó¤Ê°ÍÍê¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤ì¤ÏÍ½ÁÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£¿Í¤¬Æ¨¤²¤¿¤¤¡¢Æ¨¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½½¿Í½½¿§¤Ç¡¢Ìµ¿ô¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿°ÍÍê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØÌëÆ¨¤²²°Æüµ¡Ù¤ÏÂÔË¾¤ÎÂè5´¬¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢ºî¼Ô¤ÈÌëÆ¨¤²²°¤Î¼ÒÄ¹¤È¤ÎÂÐÃÌ(Á°ÊÔ/¸åÊÔ)¤â¼Â¸½¡£ÌëÆ¨¤²²°¤Ë¶½Ì£¤ä´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò°ìÅÙÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡ª
¼èºà¶¨ÎÏ¡§µÜÌî¥·¥ó¥¤¥Á(@Chameleon_0219)
