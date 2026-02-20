セクシー＆エレガンス。RAVIJOUR×女優の谷口めぐが魅せる新ビジュアル公開

「セクシーに生きる Just be yourself」をステートメントに、女性の新しいセクシーさを追求し、ワンランク上のスペシャルなアイテムを提案するランジェリーブランド「RAVIJOUR （ラヴィジュール）」はこのほど、女優として活躍する谷口めぐさんとの最新ビジュアルを解禁。着用アイテムは公式オンラインストア／全国店舗で販売中です。

■春の訪れに心踊る、鮮やかな色彩を纏うランジェリーコレクション

ふわりと風になびく羽根がシック。

クラシカルな品を添えるブルジョワジーのブラ。

＜Items＞

アヴェネル ホットリフト ブラ 8,900円

アヴェネル エンブロイダリーレース ショーツ・Tバック 3,900円

アヴェネル フリルレース ショーツ・Tバック 3,900円

カラー：パープル／グレー／ミント

静かな輝きを宿す。

気高さと美しさが静かに満ちていくブラ。

＜Items＞

ヴェリシア グラマーアップ ブラ 8,900円〜

ヴェリシア エンブロイダリーレース ショーツ・Tバック 3,900円

ヴェリシア ストリングコード ショーツ・Tバック 3,900円

カラー：ブラック／ピンク／グレー

静けさの中に

芯のある美しさ纏うブラ。

＜Items＞

エルザ ホットリフト ブラ 8,900円

エルザ エンブロイダリーレース ショーツ・Tバック 3,900円

カラー：ブラック／レッド／グリーン

光と影が重なり、

花のような繊細さで息づくブラ。

＜Items＞

ミリーヌ グラマーアップ ブラ 8,900円〜

ミリーヌ エンブロイダリーレース ショーツ・Tバック 3,900円

ミリーヌ フリル Tバック 3,900円

カラー：アイボリー／ピンク／パープル

◇スペシャルイベント

ビジュアル公開を記念して、チェキ撮影&直筆サイン会を開催！ 公式オンラインストア／ルミネエスト新宿店にて、対象金額以上の購入者をイベントへ招待♡

◇PROFILE

Megu Taniguchi

1998年11月12日、東京都生まれ。

2013年のAKB48、第15期生オーディションの最終審査に合格し、以来グループのメンバーとして活動。ドラマ『豆腐プロレス』（テレビ朝日系）、『マジムリ学園』（日本テレビ系）などに出演。その後、女優業にも磨きをかけるため、2020年12月にA.M.Entertainmentへと所属事務所を移籍。移籍後『青きヴァンパイアの悩み』（TOKYO MX）に出演し、『メディウムダイバー』（テレビ埼玉）ではドラマ初主演を務めた。

AKB48の58枚目のシングル｢根も葉もRumor｣で初の選抜入りとなり、59枚目のシングル｢元カレです｣にも続けて選抜入りを果たしたのち、2024年5月に同グループから卒業し、以降は女優として活動を行っている。

