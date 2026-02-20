セクシー＆エレガンス。RAVIJOUR×女優の谷口めぐが魅せる新ビジュアル公開
「セクシーに生きる Just be yourself」をステートメントに、女性の新しいセクシーさを追求し、ワンランク上のスペシャルなアイテムを提案するランジェリーブランド「RAVIJOUR （ラヴィジュール）」はこのほど、女優として活躍する谷口めぐさんとの最新ビジュアルを解禁。着用アイテムは公式オンラインストア／全国店舗で販売中です。
特設ページ：https://x.gd/t6tQV
■春の訪れに心踊る、鮮やかな色彩を纏うランジェリーコレクション
ふわりと風になびく羽根がシック。
クラシカルな品を添えるブルジョワジーのブラ。
＜Items＞
アヴェネル ホットリフト ブラ 8,900円
アヴェネル エンブロイダリーレース ショーツ・Tバック 3,900円
アヴェネル フリルレース ショーツ・Tバック 3,900円
カラー：パープル／グレー／ミント
詳細：https://x.gd/lMExP
静かな輝きを宿す。
気高さと美しさが静かに満ちていくブラ。
＜Items＞
ヴェリシア グラマーアップ ブラ 8,900円〜
ヴェリシア エンブロイダリーレース ショーツ・Tバック 3,900円
ヴェリシア ストリングコード ショーツ・Tバック 3,900円
カラー：ブラック／ピンク／グレー
詳細：https://x.gd/aiyik
静けさの中に
芯のある美しさ纏うブラ。
＜Items＞
エルザ ホットリフト ブラ 8,900円
エルザ エンブロイダリーレース ショーツ・Tバック 3,900円
カラー：ブラック／レッド／グリーン
詳細：https://x.gd/iUv8h
光と影が重なり、
花のような繊細さで息づくブラ。
＜Items＞
ミリーヌ グラマーアップ ブラ 8,900円〜
ミリーヌ エンブロイダリーレース ショーツ・Tバック 3,900円
ミリーヌ フリル Tバック 3,900円
カラー：アイボリー／ピンク／パープル
詳細：https://x.gd/Q4Hve
◇スペシャルイベント
ビジュアル公開を記念して、チェキ撮影&直筆サイン会を開催！ 公式オンラインストア／ルミネエスト新宿店にて、対象金額以上の購入者をイベントへ招待♡
詳細：https://x.gd/xuRDB
◇PROFILE
Megu Taniguchi
1998年11月12日、東京都生まれ。
2013年のAKB48、第15期生オーディションの最終審査に合格し、以来グループのメンバーとして活動。ドラマ『豆腐プロレス』（テレビ朝日系）、『マジムリ学園』（日本テレビ系）などに出演。その後、女優業にも磨きをかけるため、2020年12月にA.M.Entertainmentへと所属事務所を移籍。移籍後『青きヴァンパイアの悩み』（TOKYO MX）に出演し、『メディウムダイバー』（テレビ埼玉）ではドラマ初主演を務めた。
AKB48の58枚目のシングル｢根も葉もRumor｣で初の選抜入りとなり、59枚目のシングル｢元カレです｣にも続けて選抜入りを果たしたのち、2024年5月に同グループから卒業し、以降は女優として活動を行っている。
X：https://twitter.com/o_megu1112
Instargram：https://www.instagram.com/o_megu1112
TikTok：https://www.tiktok.com/@omegu_1112
（エボル）