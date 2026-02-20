【GU】スニーカーが「めっちゃ安い」！3連休にチェックしたいアイテム3選《2月26日まで特別価格》

GU（ジーユー）は、2026年2月20日から26日までの期間限定で、一部のアイテムをお得な特別価格で販売しています。

1枚あると便利なベストセラーアイテムも対象です。編集部厳選の3商品を紹介します。

「一枚持っていたらめっちゃ便利」

バレルレッグジーンズ

樽（バレル）のような曲線が印象的なシルエットのパンツです。膝のダーツやサイドの切替位置にこだわり、丸みがあるのにすっきりした印象をもたらします。SNSでは「脚が長く見える」「履き心地いい」「お尻周りもスッキリと見せてくれる」と好評です。

オンラインストア限定で、「丈短め」と「丈長め」設計の商品もあります。いずれも期間限定価格は2490円です。

ソフトコットンクルーネックT（長袖）

きれいな表面感のコットンブレンドスムースに裏起毛を施した素材を採用しています。ロングシーズン使える生地感です。

購入者のクチコミを見ると、「価格、着心地、厚さ 全てにおいてちょうど良い」「これ一枚持っていたらめっちゃ便利です」と重宝されています。

期間限定価格は990円です。

ふかふかキャンバススニーカー

クッション性や歩きやすさにこだわったスニーカーです。使いやすいモノクロカラーや春らしいパステルカラーがあります。

SNSでは、1000円台で買えるお手頃さと履きやすさが好評です。「めっちゃ安い」「履きやすい」といった声が寄せられています。

期間限定価格は1490円です。

以上、3商品を紹介しました。21日から23日までは3連休です。お得にお買い物を楽しんで。

なお、店頭にて特別価格で購入するには、アプリ内の会員証画面をレジにて提示する必要があります。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）