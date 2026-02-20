2月20日(金)にオープンした『とりやき酒場 鶏ん家 名古屋栄住吉店』。

食べログ百名店にも選出された新栄店に続く、待望の名古屋2店舗目の出店です。

栄の夜がまたひとつ熱くなる！肉好き女子に絶対お勧めしたい鶏肉×焼肉×酒場の新スポットをご紹介します。

香ばしさとライブ感！

栄住吉エリアの新定番

鶏肉の新しい楽しみ方とは？

『とりやき酒場 鶏ん家(とりんち)』は福岡発の人気ブランド鶏「華味鳥(はなみどり)」を美味しくカジュアルに楽しめる居酒屋です。

今回は名古屋随一の繁華街・栄の住吉エリアへの出店ということで、仕事帰りの一杯にはぜひ利用したいですね。

営業時間は18時～28時で、名古屋の夜を思う存分に満喫することができます。

店内は全席62席。ゆったりとした空間で、友人との飲み会や週末の女子会などにも気軽に足を運べそう。

名物「とりやき」はスタッフが

絶妙なタイミングで火入れします

「華味鳥」は品質・鮮度ともに抜群で、その良質な鶏肉を余すことなく堪能できるよう、様々な部位を取り揃えています。丸ごと1羽を楽しめるのも『とりやき酒場 鶏ん家 名古屋栄住吉店』ならでは。

そして『とりやき酒場 鶏ん家 名古屋栄住吉店』の名物と言えば、目の前でスタッフが焼き上げてくれる「とりやき」です。

炭火の炎と香ばしい香りのライブ感が食欲を刺激！焼き加減はプロにお任せだから、火入れのタイミングもベスト！鶏肉を味わえます。

ヘルシー志向の人にも嬉しい高タンパク&低カロリーも、鶏肉×網焼きの魅力ですね。

お勧めメニューは？

ここでは、『とりやき酒場 鶏ん家 名古屋栄住吉店』で絶対に外せない注目メニューをピックアップ！

①特製つくね

鶏ん家の看板メニューで、ジューシーさが印象的。鶏肉の旨みを存分に感じられる一品です。

②むね肉のねぎ塩焼き

さっぱりした味わい×薬味とレモンでアクセントでリピート必至の美味しさ！

③ヤンニョムカルビ

部位はももorむねからセレクト。国産唐辛子を使ったピリ辛系なので、お酒にもよく合います。

④博多とり皮串

外はカリッと、中はもちもちの食感で、ひとり10本は当たり前という人気ぶり。華味鳥以外の鶏肉を使用。

華味鳥とは？

美味しさの秘密は九州産の

ブランド鶏の華味鳥にあり

『とりやき酒場 鶏ん家 名古屋栄住吉店』で使われているのは、九州のブランド鶏「華味鳥」。

肉の色が瑞々しく、もも肉は華やかなピンク色であることから、名付けられました。

澄んだ空気にたっぷりの陽光が降り注ぐ開放鶏舎で海藻やハーブ、ぶどうの絞り粕や木酢液などとともに、腸内環境を整える飼料を与えて健康的に育まれています。

鶏肉特有の臭みはおさえられ、はっきりとした旨みと心地良い歯応えが特徴です。

さらに、薬味や調味のアクセントに使われている、国内最大級の産地「平田花園」の唐辛子もポイント。

香り高くしっかりと辛さのある唐辛子は鶏肉と相性が良く、何度も箸が進むクセになる味わい。

名古屋の夜をとことん満喫

飲み放題付コースもあり！

鶏ん家では飲み放題付きのコース(4,000円～)も用意されています。

名物料理を中心に満足度◎なラインナップで、打ち上げや宴会、歓送迎会などにリザーブを。ドリンクもビール、サワー、ハイボールに焼酎や日本酒まで幅広い品揃えです。

コースイメージ

まとめ

品質も鮮度も◎な極上の鶏肉を

ライブ感あふれる空間で堪能する

『とりやき酒場 鶏ん家 名古屋栄住吉店』で、気軽に美味しい鶏肉体験を。

ブランド鶏の上質な味わいと居酒屋のラフな雰囲気を兼ね備えた、幅広いシーンで使い勝手の良い実力派。名古屋の夜を盛り上げてくれる新たな選択肢として、ぜひチェックしてみてください。

店舗名：とりやき酒場 鶏ん家 名古屋栄住吉店

住所：名古屋市中区栄3-20-13

電話番号：052-261-0177

営業時間：18:00～翌28:00(LOフード3:00/ドリンク3:30)

定休日：日曜

公式サイト：https://torinchi.hanamidori.net/store-sakaesumiyoshi.html