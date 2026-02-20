疲れる前に「自分をいたわる」が新常識!? 25周年を迎える「キレートレモン」から“レモンまるごと”な新商品が登場
【画像で見る】緑の瓶でおなじみの「キレートレモン」から新商品が発売
家事に仕事に育児に……毎日バタバタと過ごしていると、「あ、もう無理かも」と“ガス欠”を感じてしまう瞬間ってありますよね。 疲れてへとへとになってしまう前に、自分の気持ちを上げておきたい。 そんなとき、皆さんはどんな飲み物をチョイスしますか？
以前の「頑張り方」といえば、疲労困憊になってから栄養ドリンクやエナジードリンクを飲んで、マイナスになった自分を無理やり持ち上げる……というスタイルが多かったかもしれません。
そんな今の気分にぴったりなドリンクとして選ばれているのが、あの緑の瓶でおなじみの「キレートレモン」です。
■今年で25周年！愛され続ける「キレートレモン」の秘密
コンビニやスーパーで必ずと言っていいほど見かける「キレートレモン」。 「もう長年飲んでいるよ！」という方も多いと思いますが、実は今年でブランド誕生25周年を迎えます。
改めて、キレートレモンのすごさをおさらいしましょう。 最大の魅力は、なんといってもその成分。レモン1個分の果汁（約30ml）がギュッと詰まっていて、ビタミンC1350mg、クエン酸1350mgが1本で摂れるんです。
単に酸っぱいだけじゃなく、「前向きな気分になれる」「背中を押してくれる」といった、気持ちの切り替えスイッチとして多くの方に愛飲されているのも納得ですよね。
■知ってた？実はとっても「サステナブル」
そしてもう一つ、25周年を機に注目したいのが「サステナブル」な取り組み。
実はキレートレモン、発売当初からレモンを搾ったあとの果皮からエキスを抽出して活用したり、エコロジーボトル※を使ったりと、環境に優しいブランドだったんです。
今回の25周年を機に、その取り組みがさらにパワーアップ！ なんと、配合されている「レモン果皮エキス」が国産素材（日本のレモン）に切り替わるそうです。 自分の体にいいことをしながら、環境や日本の農業にも貢献できるなんて、飲むだけでちょっといいことをした気分になれそうですね。
※エコロジーボトルとは、市町村などで回収されたガラスびんを再生カレットにし、それを90％以上使用した再生ガラスびんのこと
■新食感！「キレートレモン レモンチャージゼリー」が新発売
そんなアニバーサリーイヤーに登場する注目の新商品が、「キレートレモン レモンチャージゼリー」（2026年3月16日発売予定）です。
いま人気のパウチタイプのゼリー飲料なのですが、この商品ならではのおすすめポイントをお伝えしましょう。
■【ポイント1】レモンを「まるごと」感じる味わい
ただのレモン味ではありません。レモン1個分の果汁に加え、レモンペースト（果皮・果肉）が入っています。 これにより、レモンの爽やかな酸味だけでなく、皮ごとかじったような複雑で立体的なおいしさが楽しめるんです。
■【ポイント2】瓶と同じ「ビタミンC＆クエン酸」
ゼリーになってもスペックは妥協なし！ あの瓶の「キレートレモン」1本分と同じ、ビタミンC1350mgとクエン酸1350mgが、この1袋でしっかり摂れちゃいます。
実際に試してみました！
一足お先に、この「キレートレモン レモンチャージゼリー」を試飲してみました。
一口飲んでみると……「レモン感がすごい！！」 レモンそのもののフレッシュな香りと、キュッとする酸味が口いっぱいに広がります。
レモンペーストが入っているおかげか、深みのある味わいで満足感もバッチリ。 ゼリーのつるんとした喉ごしが心地よく、仕事の合間や家事のひと段落に飲むと、すっきりリフレッシュできます。 「よし、もうひと頑張りしよう！」と、自然と気分が上がりました。
パウチタイプなので持ち運びしやすく、フタができるのも嬉しいポイント。オフィスのデスクや、移動中のバッグに忍ばせておくのにぴったりです。
■食卓でもレモン！新ブランド「ポッカレモン食彩」も登場
さらに、「飲む」だけでなく「食べる」方でもうれしいニュースが！ おなじみの「ポッカレモン」ブランドから、新しくドレッシングのブランド「ポッカレモン食彩」が誕生します（2026年3月2日発売予定）。
登場するのは、「レモンとオリーブオイル」と「クリーミーレモネーズ」の2種類。
レモン果汁だけでなく、レモンピューレやレモン果皮、レモンオイルなどを組み合わせた「こだわりレモン原料」を使用しているのが特徴です。 レモンの力で素材の味わいを引き立ててくれるので、いつものサラダやカルパッチョがぐっと本格的な一皿になりそうです。
こちらも合わせてチェックしたいですね。
＊ ＊ ＊
体にいいビタミンCやクエン酸を摂っているという安心感と、レモンまるごとの贅沢なおいしさを同時に味わえる「キレートレモン レモンチャージゼリー」。そして、食卓を爽やかに彩る「ポッカレモン食彩」。
疲れ切ってしまう前に、自分をいたわる「ご褒美チャージ」として取り入れてみてはいかがでしょうか？ これから気温が上がって活動的になる季節、バッグにゼリーを、食卓にドレッシングを常備しておくと、心強い味方になってくれそうです。 ぜひ皆さんも、お店で見かけたら試してみてくださいね！
文＝レタスクラブ編集部Y