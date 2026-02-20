ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

安全性もフィット感も妥協しない、現場仕様のプロテクティブスニーカー【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!

1


ニューバランスのスニーカーは、JSAA規格に適合したプロテクティブスニーカーで、日本人の足型に合わせて独自開発されたラストを採用している。

2


つま先にはガラス繊維を配合した樹脂製先芯を搭載し、軽量でありながら高い保護性能を備える。作業中の安定性を高めるために踵カウンターとスタビライザーを組み合わせ、足元をしっかりホールドしてくれるため、長時間の作業でもブレにくい。

3


アッパーには高い反射率を持つ3M社製リフレクターを配置し、暗所での視認性を確保。インソールは、通気性とクッション性に優れた快適な履き心地を実現している。

4


日常的に安全靴を着用する人に向けて、安全性と快適性の両面を強化したモデルで、現場でのパフォーマンスをしっかり支えてくれる一足だ。