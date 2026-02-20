守る強さと、履き続けられる快適さを一足に【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
安全性もフィット感も妥協しない、現場仕様のプロテクティブスニーカー【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、JSAA規格に適合したプロテクティブスニーカーで、日本人の足型に合わせて独自開発されたラストを採用している。
つま先にはガラス繊維を配合した樹脂製先芯を搭載し、軽量でありながら高い保護性能を備える。作業中の安定性を高めるために踵カウンターとスタビライザーを組み合わせ、足元をしっかりホールドしてくれるため、長時間の作業でもブレにくい。
アッパーには高い反射率を持つ3M社製リフレクターを配置し、暗所での視認性を確保。インソールは、通気性とクッション性に優れた快適な履き心地を実現している。
日常的に安全靴を着用する人に向けて、安全性と快適性の両面を強化したモデルで、現場でのパフォーマンスをしっかり支えてくれる一足だ。
