成人男女の出会いの場は「職場・仕事関係」が最多。出会うためにやるべきことは？

アイベックはこのほど、出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が恋人がいる成人男女200人を対象に実施した「恋人との出会いの場」に関するアンケート調査の結果を発表しました。

■「マッチングアプリ」での出会いも2位に

まず、恋人との出会いの場はどこだったか聞いたところ、男女ともに「職場・仕事関係」（男性30人、女性34人）が最も多く、「マッチングアプリ」（男性23人、女性26人）が次ぐ結果となりました。

今のパートナーと出会うために、自分から行動や努力をしたか尋ねると、男性79人、女性68人が「はい」と回答しました。出会いを探す中で一番苦労したことについては、男女ともに「良いなと思える人がいない」の声が最多となっています。

また、今から出会いを探す人がまず最初にやるべきことは何だと思うか聞いてみると、「自分磨き（外見・内面）」や「自分の理想をはっきりさせる」、「とにかく出会いの機会を増やす」といった意見が寄せられました。

■調査概要

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：成人男女200名

アンケート母数：男性100名、女性100名（合計200名）

実施日：2026年1月8日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）

調査会社：アイベック

（フォルサ）