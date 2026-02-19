「れんげ食堂」でモバイルオーダーが順次開始！　スタート特典として「10％オフクーポン」を配布中《28日まで》

中華料理店「れんげ食堂Toshu」は、2026年2月18日からスマホから簡単に注文できるモバイルオーダーを順次導入します。あわせて、モバイルオーダーで利用できる「10％オフクーポン」を配布しています。

先行導入は「れんげ食堂Toshu三鷹台店」から

気軽に日常使いできる食堂を目指す「れんげ食堂Toshu」は、デジタル活用ニーズや混雑時の待ち時間短縮のために、モバイルオーダーの導入を決定しました。まずは2月18日に「れんげ食堂Toshu三鷹台店」（東京都三鷹市井の頭1-29-19）で先行導入し、運用状況や反響を見ながら、対応店舗を順次拡大していく予定とのことです。

今回のモバイルオーダー導入開始を記念して、会計から10％オフとなるクーポン（コード：2026）を配布しています。モバイルオーダーで注文時に、クーポンの項目に「2026」と入力するだけでOK。2月28日まで、2回まで利用できます。

「れんげ食堂Toshu」のモバイルオーダーは専用アプリのインストールは不要で、WEBのモバイルオーダーサイトからサクサク注文できるのがうれしいポイントです。事前に注文と会計が完了するため、あとは指定した受け取り時間にお店へ行けば、スムーズに商品を受け取れます。

モバイルオーダーの利用には、会員登録が必要になります。対応キャッシュレスはAEON Pay、PayPay、各種クレジットカード。より詳細な利用方法は、れんげモバイルオーダーサイトで確認できます。

東京バーゲンマニア編集部