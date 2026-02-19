USJ、スーパースターの限定グッズ＆フードが新登場 「スーパー・ニンテンドー・ワールド」5周年記念企画
【女子旅プレス＝2026/02/19】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、人気エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の開業5周年を記念したアニバーサリーイベントを、2026年3月18日（水）から開催。この一環で、マリオのゲームでおなじみの“無敵”状態になれるアイテム「スーパースター」モチーフの限定フードやグッズなどが登場する。
【写真】USJ、Zedd完全監修で「スペファン」が期間限定リニューアル
人気エリアの開業5周年を記念し、エリア体験に欠かせない「パワーアップバンド」に、「スーパースター」を手に入れた“無敵マリオ”をイメージしたアニバーサリー限定のデザインが登場する。従来同様、バンドを装着することでキーチャレンジを体験できるほか、エリアでのプレイに応じてコインやデジタルスタンプを集められる機能も備わっており、カラフルなバンドを身につけるだけで特別な高揚感を味わえる。
また、エリアマップをモチーフにした新デザインのグッズも登場。「フェイスタオル」はスーパースターのワッペンが施されたデザインで、パークでの思い出を持ち帰るのに最適なアイテムだ。
人気の「スーパースター」のポップコーンバケツも、5周年を記念したスペシャルバージョンで登場する。1年間限定で販売されるこのバケツは、おなじみのBGMとともに色とりどりに点滅。“無敵”モードでパワーがみなぎる気分を体験でき、夜のパークでもピカピカ光らせて映えること間違いなしのアイテムとなっている。
またエリア入口の「スーパースター・プラザ」では、5周年限定の「スーパースター」で飾り付けた、スペシャルなケーキのモニュメントを設置。「キノピオ・カフェ」には、そのモニュメントが実際に食べられるケーキとなったスーパー・ニンテンドー・ワールド・アニバーサリーケーキが登場。色とりどりのスターが散りばめられたカラフルなアニバーサリーケーキは、味もサイズもスペシャル仕様だ。
加えて、グループでシェアするのにぴったりな「スーパースター・アニバーサリープレート 〜マッシュルーム・ラザニア＆フライドチキン〜」という一皿も。ボリューム満点のチキンとラザニアでできたステージをマリオが冒険する、そんな様子をイメージした満足度大のプレートだ。
さらに、ハリウッド・エリアにある「マリオ・カフェ＆ストア」でも、マンゴー味のパンケーキサンド「無敵！スーパースター・パンケーキサンド 〜マンゴー〜」や、キラキラにパワーアップしたフルーツソーダが提供される。
5周年をゲストとクルーが共に祝う参加型体験「スターを届けて、限定ステッカーをGETしよう！」も実施される。エリア内に散らばった特別なデコレーション「スーパースター」を集めてケーキを完成させ、クルーに届ける（見せる）ことで、5周年限定の特別なステッカーを受け取ることができる。配布枚数に達し次第、配布は終了となる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
（C）Nintendo
TM &（C） 2026 Universal Studios. All rights reserved.
【Not Sponsored 記事】
◆“無敵”スーパースターの期間限定グッズ
◆限定の「アニバーサリー・スーパースター・ポップコーンバケツ」
◆祝祭感あふれるスーパースターの特別フード
◆クルーにスターを届けて限定ステッカーをゲット
