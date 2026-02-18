彼氏に当てはまるなら対策を。「浮気体質な男性」に見られる性質
あなたに対して彼氏がどんなに誠実であったとしても、やはり浮気の心配は尽きないもの。
そこで今回は「浮気体質な男性」に見られる性質を紹介するので、彼氏に当てはまってないかを確認してみましょう。
共感力があるのに優柔不断
人の意見を比較的聞き入れるタイプでありつつも、優柔不断なところがある男性は浮気体質に分類されるでしょう。
やってはいけないことでも、「バレなきゃ大丈夫でしょ」と親しい人から言われたら、その言葉に流されてしまう可能性大。
これといった趣味がない
これといった趣味のない男性は比較的１人の時間を持て余す傾向があります。
こういう男性も潜在的に浮気体質の可能性があり、持て余した時間に他の女性と過ごそうとすることも。
特にインドア派ではなく、アクティブに行動するのが好きなタイプの男性なら、他の女性との出会いも増えるため、より浮気のリスクが高いでしょう。
追いかける恋愛を好む
追いかける恋愛を好む男性は浮気体質の性質を持っていると言えます。
なぜなら、「手に入りそうで入らない」といった状況に喜びを感じるため、浮気相手の女性を振り向かせようと夢中になってしまうことも。
どんなに誠実そうな言動を見せていても、絶対に警戒を緩めてはいけないタイプでしょう。
今回紹介した性質に当てはまる男性は条件が整うと浮気をしてしまう可能性が高いので、もし彼氏に当てはまるなら対策を練っておきましょうね。
🌼何かおかしい気がする…。頭に入れておきたい「浮気男の怪しい行動」