Îø°¦¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤È¿ä¤·¤Ø¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤Î°ã¤¤¤Ï¡© Ç¾²Ê³Ø¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ò²òË¶
¡Ö¹¥¤¡×¤È´¶¤¸¤ë»þ¡¢Ç¾¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡© Ç¾¤½¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤Î»ëÅÀ¤«¤éÎø°¦¸½¾Ý¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤³¤È¤Ç¡¢²Ê³Ø¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤é¶»¤Î¹âÌÄ¤ê¤¬µ¯¤¤ë¥ï¥±¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¡£¼«Ê¬¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤Î¸»Àô¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÇÆü¾ï¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤Ï¤É¤³¤«¤é¡©
ºÇ½é¤Ë¹¥¤¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë»þ¡¢¤É¤Î´¶³Ð¾ðÊó¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡©
¡Ö¼ÂÀ¸³è¤Ç¤Ï½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤ÈÌ©Ãå¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢ÓÌ³Ð¤äÄ°³Ð¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤è¤ê¤â»ë³Ð¡¢¤Ä¤Þ¤ê¸«¤¿ÌÜ¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ç¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÉáµÚ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¡¢º£¸å¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢»ë³Ð¾ðÊó¤Î¤ß¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ°Õ»×·èÄê¤µ¤ì¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¾åÅÄÎµÊ¿¤µ¤ó¡Ë
Ç¾¤¬Áê¼ê¤ò¡Ö¹¥¤¡×¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î°ì½Ö¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ë³Ð¾ðÊó¤ÏÌÖËì¤«¤éÇ¾¤Î¸å¤í¤Ë¤¢¤ë¡È¸åÆ¬ÍÕ¡É¤ËÁ÷¤é¤ì¡¢¿§¤ä·Á¡¢Æ°¤¤Ê¤É¤Î´¶³Ð¾ðÊó¤¬½èÍý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¾ðÊó¤Ï´¶¾ð¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¡È¹¥¤¡É¤Î°Õ»×·èÄê¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇ§ÃÎÅª½èÍý¤Ë´Ø¤ï¤ë¡ÈÁ°Æ¬ÍÕ¡É¤Î¡È´ããÝÁ°Æ¬Èé¼Á¡Ê¤¬¤ó¤«¤¼¤ó¤È¤¦¤Ò¤·¤Ä¡Ë¡É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£³ÆÎÎ°è¤Î´ØÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÎÎ°è´Ö¤ÇÊ£»¨¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾ÜºÙ¤Ê½èÍý²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡×
¡Ö¹¥¤¡×¤ÏÍý¶þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª
Îø°¦¤Î¥É¥¥É¥¤Ï¡ÖÊó½··Ï¡×¤È¡Ö¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¡×¤¬¥«¥®!?
Îø°¦¤Î·Á¤òÍýÏÀ¤Å¤±¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡È»°³ÑÍýÏÀ¡É¤òÁ°Äó¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¿´Íý³Ø¼Ô¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ð¡¼¥°¤¬Äó¾§¤·¤¿ÍýÏÀ¤Ç¡¢°¦¤Î·Á¤ò¡ÈÇ®°¦¡É¡È¿ÆÌ©À¡É¡È¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¡É¤Î3Í×ÁÇ¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë¤â¤Î¡£3¤Ä¤¬ÉÁ¤¯»°³Ñ·Á¤«¤é¡¢¤½¤Î´Ø·¸À¤òÍ§¿Í¡¢°ìÌÜ¹û¤ì¡¢Îø¿Í´Ø·¸¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê°¦¤Ê¤É8¼ïÎà¤ËÊ¬Îà¤·¤Þ¤¹¡£Îø¿Í¤ä¹¥¤¤Ê¿Í¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÇ¾¤Î³èÆ°¤ò·×Â¬¤·¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Ç¾Æâ¤Î¿À·Ð¤Î¡ÈÊó½··Ï¡É¤È¤¤¤¦¿À·Ð¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î³èÆ°¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÊó½··Ï¤Ï¡¢²÷³Ú¤Î·Ð¸³¤ä¤½¤ÎÆ°µ¡¤Å¤±¤Ë´Ø¤ï¤ë¡È¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¡É¤Î½èÍý¤ò¤¹¤ë·ÐÏ©¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¥É¥¥É¥¡É¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡¢Áê¼ê¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ÎÆ°µ¡¤Å¤±¤ò¤¹¤ëÊó½··Ï¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë´¶¾ð¤È¤µ¤ì¡¢»°³ÑÍýÏÀ¤Ç¤¤¤¨¤ÐÇ®°¦¤ËºÇ¤â¶á¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÇ®°¦¤Ë¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤éÁê¼ê¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤ÈÊªÍýÅª¤ËÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÉÔ°Â¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤Ê¤É¤Î¶¯Ç÷´ÑÇ°Åª¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢¥À¥á¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤äÌôÊª¤Î°ÍÂ¸¾É¤ÈÉôÊ¬Åª¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤Ï¡¢·ë¶É¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¤À¤«¤é
¡Ö³°¸«ÅªÌ¥ÎÏ¡×¤Ë¤Ï¹³¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬¿Í´Ö¤Î¿´Íý
¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë»þ¡¢ÂçÀª¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆÃÄ§¤È¤Ï¡£
¡ÖÄ¹Ç¯¤Î¸¦µæ¤«¤é¡¢ÃË½÷¤È¤âÁê¼ê¤Ëµá¤á¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡È³°¸«ÅªÌ¥ÎÏ¡É¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¸Ä¿Íº¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢Èþ¤·¤¤´é¤äÌ¥ÎÏÅª¤Ê³°¸«¤Ï¡¢Â¾¤ÎÃ¯¤¬¸«¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Ì¥ÎÏÅª¤Ê³°¸«¤¬¤â¤¿¤é¤¹¾ðÊó¤Ï¡È¿®Íê²ÄÇ½À¡É¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÅÁÇÅ¤·¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤ÏÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È»Ò¤É¤â¤ÎÀ¸³è¤Î°ÂÄê¤òºÇ½ÅÍ×»ë¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¿®Íê¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢Îø°¦ÌÌ¤Ç¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤´¤Ä¤´¤Ä¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡ÖÃËÀ¤é¤·¤¤¡×´é¤Ä¤¤Î¿Í¤«¤é¤Ï¡¢µ¤À¤Î¹Ó¤µ¤Ê¤É¤Î¹¶·âÀ¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¡¢¿®Íê²ÄÇ½À¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Îø°¦ÌÌ¤Ç¿Íµ¤¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÍýÏÀ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±À´Ö¤Ç¶¥¹ç¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢°äÅÁ»Ò¤ò»Ä¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤¢¤ëÉôÊ¬¤ÇÂÅ¶¨¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼ÂÀ¸³è¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤âÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¤°¤é¤¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¿ÍÆ±»Î¤¬·ë¤Ð¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂÅ¶¨¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇ¾¤ÎÆ¯¤¤Ë¤è¤ë¤«¤Ï¡¢¤Þ¤À²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¹¥¤¤ÊÁê¼ê¤Ë¡Ö¹ðÇò¡×¤ò¤¹¤ëÊ¸²½¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤â¾¯¿ôÇÉ¡ª
¸ß¤¤¤Ë¹¥¤¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¡Ö¹¥°Õ¤ÎÊÖÊóÀ¡×¤Î¤«¤é¤¯¤ê
°Õ¤ò·è¤¹¤ë¹ðÇò¡£ÂÐÌÌ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢¼ê»æ¤Ê¤É¹ðÇò¤Î¼êÃÊ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ºÇ¤âÀ®¸ù¤·¤ä¤¹¤¤ÊýË¡¤Ï¤É¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤ËÎø°¦´Ø·¸¤ò¹ðÇò¤«¤é»Ï¤á¤ëÊ¸²½¤ò»ý¤Ä¹ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤Î¸¡¾Ú¤Ï¤Þ¤À½½Ê¬¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Ë¹¥°Õ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¿´Íý¸ú²Ì¡È¹¥°Õ¤ÎÊÖÊóÀ¡É¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¹ðÇò¤ò¹Ô¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¤â¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¤â¡¢¹¥¤¤ÊÁê¼ê¤ËÆüº¢¤«¤é¡È¹¥¤¡É¤ò¾®½Ð¤·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ö¹¥¤¡×¤Ê¾õÂÖ¡©
¡Ö¸í²ò¡×¡Ê¸íµ¢Â°/¤´¤¤¾¤¯¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÎø¤¬°Õ³°¤Ë¤âÂ¿¤¤¤é¤·¤¤
¡Ö¹¥¤¡×¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤¿Áê¼ê¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È¹¥°Õ¤ÎÊÖÊóÀ¡É¤«¤éÎø°¦¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ÏËÜÊª¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÃæ¤Ç¡¢¹¥¤¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¹Í¤¨¤¿¤ê°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤âÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡© ¤ÈÇ§ÃÎ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼Ò²ñ¿´Íý³Ø¤ÎÍÑ¸ì¤Ç¡È¸íµ¢Â°¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ï¤½¤Î¾ðÊó¸»¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ë¸í²ò¤·¤Æ²ò¼á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤Î¤³¤È¡£Îã¤¨¤ÐÃ¯¤«¤È°ì½ï¤ËÄß¤ê¶¶¤òÅÏ¤Ã¤¿»þ¤Ë´¶¤¸¤ë¥É¥¥É¥¤¬¡¢Äß¤ê¶¶¤Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Áê¼ê¤Ëµ¢Â°¤·¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤ÈÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÈÄß¤ê¶¶¸ú²Ì¡É¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¡£Îø°¦¤Ï¡È³°¸«ÅªÌ¥ÎÏ¡É¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡È¸í²ò¡É¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥±¡¼¥¹¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡Ö¹¥¤¡×¤ò»ýÂ³¤¹¤ëÊýË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦
¡Ö¥»¥¤¥Ð¥ê¥ó¥°¡×¤È¡ÖÁê¸ßºîÍÑ¡×¤¬¡¢´Ø·¸¤ò¤¦¤Þ¤¯ÊÝ¤ÄÈë·í
¹¥¤¤Î»ýÂ³¤Ë¤ÏÆó¿Í¤Ç¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤¬¸ú²ÌÅª¤À¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢±ó¤¤¾ì½ê¤ËÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤½¤¦¡£
¡Ö²Ã¤¨¤Æ¡¢±óÂÅöÆü¤è¤ê¤â¤à¤·¤í±óÂ¤ÎÁ°Ìë¤Ë¶¯¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò´¶¤¸¤ë¿´Íý¾õÂÖ¡È¥»¥¤¥Ð¥ê¥ó¥°¡É¤¬Í¸ú¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Î¹¹Ô¤Î½àÈ÷ÃÊ³¬¤«¤é¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê·Ð¸³¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æó¿Í¤Îå«¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢Ç¾²Ê³Ø¤Ç¤ÏÊó½··Ï¤ÎÆ¯¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢ÂçÂ¿¿ô¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÇËÃ¾¸¶°ø¤Ç¤â¤¢¤ëÉâµ¤¤Î²óÈò¤âÂç»ö¤Ç¡¢ÍÞÀ©¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ°Æ¬ÍÕ¤ÈÊó½··Ï¤Î¡ÈÁê¸ßºîÍÑ¡É¤¬¡¢¹¥¤¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÂç»ö¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
Îø°¦¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤È¿ä¤·¤Ø¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤Ã¤Æ²¿¤¬°ã¤¦¤Î¡©
¼«Ê¬¤ÈÂÐ¾Ý¤Î¡Ö´Ø·¸À¡×¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä
Îø°¦´Ø·¸¤ÇÊú¤¯¡Ö¹¥¤¡×¤Î´¶¾ð¤È¡¢¿ä¤·¤Ø¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ÏÁ´¤¯Æ±¤¸¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢»÷¤¿Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤ÈÍ½Â¬¤¹¤ë¡£
¡ÖÎã¤¨¤ÐÎø°¦´Ø·¸¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢º§°ù´Ø·¸¤Ë¿Ê¤à¤ÈÂçÂÎ¿ô¤Î¿Í¤Ï°ìÀ¸³¶¡¢°ì¿Í¤ÎÁê¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£À¸Êª³ØÅª¤Ë¤Ï¤á¤º¤é¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤ÇÀ¸³è¤äÍÜ°é¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ò¥È¼Ò²ñ¤Î´ðÈ×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¿ä¤·¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÎø°¦¤äº§°ù´Ø·¸¤Î¤è¤¦¤ËÇÓÂ¾Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤À¤±¤òÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÊ£¿ô¤ò¿ä¤¹¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á°½Ò¤·¤¿Îø°¦¤È°ÍÂ¸¾É¤Î¶¦ÄÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ä¤·³è¤È¤·¤Æ¥°¥Ã¥º¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â°ÍÂ¸¤Ë¶á¤¤¸½¾Ý¤Ç¡¢°ÍÂ¸¤ÏÊó½··Ï¤ÎÆ¯¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¶¦ÄÌ¤·¤¿Ç¾¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î´ØÍ¿¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ç¾²Ê³ØÅª¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤À¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×
¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¿Í¾åÅÄÎµÊ¿
µþÅÔÂç³Ø¿Í¤È¼Ò²ñ¤ÎÌ¤Íè¸¦µæ±¡¡¦½õ¶µ¡£µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡Ê¸³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Çî»Î¡ÊÊ¸³Ø¡Ë¡£Ç§ÃÎ¿À·Ð²Ê³Ø¤òÀìÌç¤È¤·¡¢Îø°¦´Ø·¸¤Î·ÁÀ®¤È°Ý»ý¤Ë´Ø¤ï¤ëÇ§ÃÎ¡¦¿À·Ðµ¡¹½¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò¹ñÆâ³°¤Î³Ø½ÑÏÀÊ¸¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¢Ê¸¡¦¼ã»³¤¢¤ä
anan 2483¹æ¡Ê2026Ç¯2·î10ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê