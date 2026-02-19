挽きたてを、その場で。どこでも楽しめるポータブルドリップ【エステエール】のコーヒーメーカーがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
ダイヤルひとつで好みの味に。外でも家でも本格コーヒー【エステエール】のコーヒーメーカーがAmazonに登場!
エステエールのコーヒーメーカーは、豆を挽く、ドリップする、飲むまでの工程を一台でこなす、携帯性に優れた充電式コーヒーメーカーだ。挽き方はダイヤルで簡単に調節でき、好みの粗さに合わせて豆の風味を引き出せる。アウトドアやオフィスなど、場所を選ばず挽きたてのコーヒーを楽しめるのが魅力だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
USB充電式のためコードレスで使える。満充電まで約2.5〜3時間、1回の使用ではコーヒー豆15〜18グラムで約2〜4分の抽出が可能だ。カップ容量は満タンで約260ミリリットル、ドリップ時は約180ミリリットルと、日常使いにちょうどいい。
→【アイテム詳細を見る】
ステンレスやセラミックなど耐久性のある素材を採用し、ABS部分は耐熱温度110度で扱いやすい。新たに限定カラー3色が加わり、デザイン性も向上している。100を超える海外提携工場で生産し、国内で品質管理を行うエステエールブランドとして、便利さと安心感を両立したモデルに仕上がっている。
→【アイテム詳細を見る】
「こんなのがあったらいいな」を形にした、機能的で使い勝手の良いポータブルコーヒーメーカーだ。
ダイヤルひとつで好みの味に。外でも家でも本格コーヒー【エステエール】のコーヒーメーカーがAmazonに登場!
エステエールのコーヒーメーカーは、豆を挽く、ドリップする、飲むまでの工程を一台でこなす、携帯性に優れた充電式コーヒーメーカーだ。挽き方はダイヤルで簡単に調節でき、好みの粗さに合わせて豆の風味を引き出せる。アウトドアやオフィスなど、場所を選ばず挽きたてのコーヒーを楽しめるのが魅力だ。
→【アイテム詳細を見る】
USB充電式のためコードレスで使える。満充電まで約2.5〜3時間、1回の使用ではコーヒー豆15〜18グラムで約2〜4分の抽出が可能だ。カップ容量は満タンで約260ミリリットル、ドリップ時は約180ミリリットルと、日常使いにちょうどいい。
→【アイテム詳細を見る】
ステンレスやセラミックなど耐久性のある素材を採用し、ABS部分は耐熱温度110度で扱いやすい。新たに限定カラー3色が加わり、デザイン性も向上している。100を超える海外提携工場で生産し、国内で品質管理を行うエステエールブランドとして、便利さと安心感を両立したモデルに仕上がっている。
→【アイテム詳細を見る】
「こんなのがあったらいいな」を形にした、機能的で使い勝手の良いポータブルコーヒーメーカーだ。