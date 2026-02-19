「グランドメルキュール淡路島リゾート&スパ」オールインクルーシブでホテルおこもりステイ旅

淡路観光にぴったりな、宿泊料金に夕食、朝食、ラウンジでのドリンクやおつまみ、温泉やホテル内で体験する様々なアクティビティなどが含まれている、オールインクルーシブで楽しむホテルステイ「グランドメルキュール淡路島リゾート&スパ」 。1泊2日で楽しむ、夜のアクティビティ～お目覚めの朝の朝食までをご紹介します。

ホテル滞在中に楽しめるホテルが舞台の体験型ホラーミステリー

「怖がらせ隊」とのコラボレーション新エンターテインメント。ホテル内周遊ホラーミステリーが「アワジシマノコワイヨル」に登場(15:00～22:00)。

QR コードを読み、ハイクオリティな映像と音声と共にホテルの様々な場所に仕掛けられた”手がかり”を辿ると、奇妙なドラマへと導かれてゆく…事件の真相は参加者のみが知ることができる体験型エンターテイメント。

キッズラウンジ ～しちふく～

お子様連れのお客様限定！キッズラウンジも完備、お子様連れには嬉しい！2026年1月新オープンの「キッズラウンジ ～しちふく～」では、和の温もり溢れる空間で、夢のような駄菓子コーナーで縁日気分を味わえます。

絵本・漫画も充実

のびのびと楽しめる遊具や、漫画コーナーも充実。懐かしいあの漫画もあり、お子様には地元淡路島に関する絵本もあるので家族で一緒に寛げるスペースとなっております。

夜のラウンジ

夜の晩酌にぴったりな夜のラウンジは、昼からガラリと変わった雰囲気でライティング。アルコール類も全てフリーフロー、おつまみやお菓子類、夜の乾杯やカフェタイムにゆっくりとお過ごしいただけます。

朝食ビュッフェ

ビュッフェレストランにて朝食ビュッフェ。種類豊富なビュッフェでは、淡路島の食材を使用したお料理や焼き魚などの和食メニューも充実しており、自分好みの旅館の朝食風に盛り付けしました。

洋食のメニューでは、新鮮なサラダやハムにチーズなど、ライブキッチンで出来たてを提供いただける「エッグベネディクト」が登場。とろける卵と、スモークサーモンの旨みが朝から贅沢な一品。

クラシック ジュニアスイート

70 ㎡のゆったりとしたゲストルームの窓から広がる、福良湾の美しい海の景観。

洋間と和室を両方兼ね備えたお部屋は、セミダブルサイズのベッド2台、和室にお布団4組の利用が可能、最大6名での利用が可能。

ご褒美旅行にカップル、3世代、大人数でのグループに最適です。

ホテル滞在中に楽しめるアクティビティ

温泉といえば卓球、本格的なビリヤード、ダーツも予約制にて利用いただけます。1階フロントにて道具をレンタルすると無料で利用できます。

関西から淡路島へは、車でのアクセスは勿論のこと、高速バスを利用でも便利です。福良バスターミナルからは、「うずループ無料シャトルバス」を利用してホテルへ訪問しましたが、周辺の観光にもとても便利です。

女子旅行、カップル、ご家族、グループで楽しめる、オールインクルーシブのホテル「グランドメルキュール淡路島リゾート&スパ」。淡路島の海の絶景を望む寛ぎのひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

グランドメルキュール淡路島リゾート&スパ

兵庫県南あわじ市福良丙 317 番地

TEL0799-52-3011

予約専用 TEL03-6830-3932

予約方法：公式ホームページ・お電話にて予約