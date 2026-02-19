GiRLS by PEACH JOHNのブラセットで叶える春の盛り＆ガーリー

GiRLS by PEACH JOHNから2026年春の新作コレクションが到着。春らしいニュアンスカラーや繊細なレース、華やかな刺しゅうなど、ディテールにこだわったデザインが勢ぞろいしました。毎日使いやすいベーシックタイプから、しっかり盛れる人気シリーズまでラインナップ豊富♡新しい季節にぴったりの一枚を見つけてみませんか。

デイリーに使える上品レース

「なちゅこれシンプルレースブラセット」は、2,178円（本体価格1,980円）。サイズはB～Eカップ、UB65/70/75、カラーはアンティークピンク（新色）。

カップ表面はダーツ1本のみでアウターに凹凸が響きにくく、軽い着け心地で自然な丸みと高さに整えます。

「りらこれラインドレースノンワイヤーブラセット」は、2,178円（本体価格1,980円）。サイズはBC/DEカップ、UB65/70/75、カラーはモーヴピンク（新色）。

ノンワイヤー仕様ながら、カップ下側のパワーネット二つ折りサポートパネルで広がりを抑え、ナチュラルなバストラインをメイクします。

「なちゅこれギャザーレースブラセット」は、2,178円（本体価格1,980円）。サイズはB～Eカップ、UB65/70/75、カラーはアイボリー、ピンク、ブルーグレー（全3色）。

取り外し可能なパッド入りで、ほどよく寄せ上げながらロマンティックな透け感を楽しめます。

「なちゅこれローズエンブロイダリーブラセット」は、2,178円（本体価格1,980円）。サイズはB～Eカップ、UB65/70/75、カラーはブルーグレー、ピンク、ミント（全3色）。

ローズ柄刺しゅうと大きめリボンが印象的で、ワイヤー入り＆パネル付きで安定感のある着け心地です。

ツーハッチ「BraJelly」に新色登場♡洗練ニュアンスカラー3色追加

盛れる人気“もりこれ”シリーズ

「もりこれ脇高レーシィブラ」は2,178円（本体価格1,980円）、サイズはA～Eカップ、UB65/70/75※AカップのみUB70/75、カラーはアッシュピンク（新色）。

中厚手パッドとL字型ワイヤー、脇肉逃げ防止パネルでボリュームのあるバストを演出します。おそろいの「もりこれ脇高レーシィショーツ」は1,200円（本体価格1,091円）、サイズはS、M、L。

「もりこれ脇高レースアップブラ」は2,178円（本体価格1,980円）、サイズはA～Eカップ、UB65/70/75※AカップのみUB70/75、カラーはブルーグレー（新色）。

中央のレースアップで谷間の寄せ具合を調節可能。セット使いできる「もりこれ脇高レースアップショーツ」は1,078円（本体価格980円）、サイズはS、M、L。

「もりこれロングレースブラセット」は3,278円（本体価格2,980円）。サイズはA～Eカップ、UB65/70/75※AカップのみUB70/75、カラーはホワイト、チャコール、ブルーグレー（全3色）。

縦長レースカップとラインストーンチャームがフェミニンで、取り外し可能な薄手パッド入り。盛り感のある谷間をメイクします。

春の一枚で気分をアップ♡

GiRLS by PEACH JOHNの2026年春新作は、デイリー派も盛り重視派も満足できる充実のラインナップ。価格は1,078円～3,278円（税込）と手に取りやすいのも魅力です。

春らしいカラーや繊細なレースで、毎日のインナーをアップデートしてみては♡お気に入りのブラセットで、新しい季節をもっと楽しんでください。