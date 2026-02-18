OTW by Vansコラボ最新作、OAMCと描く洗練スニーカー登場

アクションスポーツのDNAを受け継ぐVansの最上級ライン「OTW by Vans」から、パリ発のブランドOAMCとのコラボコレクションが2026年2月20日(金)に登場します。機能美とクラフトマンシップを融合させた一足は、ストリートにもモードにも寄り添う存在。足元から洗練をまとう、新しい選択肢に注目です。

名作を再構築した2モデル

本コレクションでは、Vansを象徴する「Authentic」をベースにした「OTW Authentic Oxford」と、1992年の名作「Half Cab」を現代的に進化させた「OTW Half Cab SP Boot」を展開します。

OAMCの実用的かつ構築的な視点を通すことで、アイコニックなシルエットに新たな表情をプラス。クラシックでありながら前衛的という、絶妙なバランスを実現しています。

機能性とラグジュアリーの融合

OTW Authentic Oxford（OAMC Black／23,650円）は、ヘビーウェイトキャンバスを採用し、耐久性と洗練されたミニマルデザインを両立。

レザーフットベッドとOrthoLite®クッションが快適な履き心地を支え、Vibram 262K Bifidaアウトソールが高い安定性とグリップ力を発揮します。

]デュアルシューレース仕様で、スタイリングの幅も広がります。

OTW Half Cab SP Bootは、OAMC Olive（27,500円）Vans公式オンラインストア限定カラーと、OAMC WOODLAND CAMO（27,500円）の2色展開。

構造的なキャンバスアッパーに、一体型ジッパーポーチや刺繍入りフックアンドループパネル、取り外し可能なアーカイブパッチを備えたタクティカルなデザインが特徴です。

軽量なSola Foam ADCインソールとVibramアウトソールの組み合わせにより、日常からアウトドアまで頼れる一足に仕上げました。

本コレクションは、Vans公式オンラインストア、Vans Store PARCO Shibuya、Beams Harajuku、GR8、H Beauty & Youthにて発売されます。

足元から広がる新しい表現

ストリートの枠を越え、モードな感性と融合した今回のOTW by Vansコラボ。

機能性を備えながらも、凛とした存在感を放つデザインは、大人の女性のカジュアルスタイルにも自然にフィットします。

毎日のコーディネートにさりげないエッジを効かせて、自分らしい足元を楽しんでみてはいかがでしょうか♡