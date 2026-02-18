伊達政宗が築いた城下町・仙台の夜景が深夜23時まで無料！東北地方初の100メートル超え高層ビルの景観は？【無料展望室シリーズvol.12】
日本三大都市圏といえば一般的に東京圏・大阪圏・名古屋圏を指している。その三大都市圏に加え、地方の中枢都市である札幌・仙台・広島・福岡を加えた7つの都市圏を七大都市圏と呼ぶ。その七大都市圏のひとつ・仙台は東北地方最大の都市である。2026年1月時点の人口は約109万人で、東北地方で唯一人口が100万人を超える政令指定都市である。
【写真】31階建ての超高層ビルの30階に位置するため、広範囲の夜景が望める
これまで無料で利用ができ、夜景まで眺めることができる展望室を紹介してきた「無料展望室シリーズ」では関東エリアに加え、日本三大都市圏の大阪、名古屋を紹介してきた。今回は、「杜の都」として知られる自然と都市機能が調和した美しい街・仙台の無料展望室を紹介する。伊達政宗公のお膝元である仙台には、牛タン、ずんだ餅、笹かまぼこ、冷やし中華などの定番ご当地グルメに加え、仙台あおば餃子やせり鍋、仙台マーボー焼きそばなどおいしいB級グルメも盛りだくさんにそろう。酒好きにはたまらない珍味・ホヤも仙台に来たならぜひ食しておきたい酒のつまみだろう。そんな仙台に旅した折には美しい「杜の都」を見渡す展望室にぜひ立ち寄ってほしい。
■政令指定都市となった年に完成したビルの30階にある展望フロア
今回紹介する展望室は仙台駅から徒歩約8分、仙台市の中心街に建つ「SS30」という31階建てビルの30階にある展望フロアである。SS30は東北地方で初めて建てられた高さ100メートルを超える超高層ビルで、仙台市の政令指定都市移行と市制100周年の年である1989年に完成した。完成当時、展望フロアは「市民プラザ」という呼称で市民の憩いの場として無料開放。現在もその方針は引き継がれ、市民をはじめとする多くの人に無料開放されている。しかも平日だけではなく土日祝日も開放され、休館日は1月1日のみ。開放時間も朝7時から夜23時までと長く、朝昼晩いつでも訪れることができる。
今回、ビル管理事務所の大貫さんに連絡を取り、展望フロアについて詳しく話を聞いてみた。
――展望フロアまでは専用のエレベーター「スカイシャトル」で直行できるとのことですが、30階まで何分で到着するのでしょうか？スカイシャトルの魅力についても教えてください。
1階から30階まで停止せずに稼働した場合の移動時間は約1分です。建物の西側に面したシースルーエレベーターですので、仙台市西部にある、八木山、仙台城址、太白山等を一望することができます。
――エレベーターからの景観もすてきですね。展望フロアからはどのような景色を見ることができますか？
展望フロアは30階、建物の南面に面しています。仙台市の中心部とは反対側の景観となりますため、高層ビル群は見れませんが、晴れている日の日中は遠く太平洋の水平線まで見通すことができます。また、夜は広範囲に広がる夜景を楽しむことができますよ。
――天井までガラス張りで“視界180度の展望室”なんですよね。ガラス天井の展望室というのはなかなか見かけることがないので驚きました！この展望フロアの魅力について教えてください。
ガラス天井は、採光を多く取るための設計となりますが、夜は星空も楽しむことができます。
――夜景だけでなく、星空も眺められるなんてすてきですね！
ただ、市街地に広がる夜空のため、あまりくっきりと星を見ることはできませんが…。
――そうですよね、田舎の星空のようにはいかないですよね。展望フロアを利用するにあたって、おすすめの時間帯はありますか？比較的すいている時間帯なども教えていただけるとうれしいです。
展望フロアはどの時間帯も特にさほど混雑していません。平日の日中は特に人が少なく、晴れている日は海まで見渡せるのでおすすめです。
――この記事は2026年2月に配信するのですが、2月のトワイライトタイムは何時ごろでしょうか？
2月でしたら、トワイライトタイムは17時ごろかと思います。
伊達政宗公が築いた豊かな城下町である・仙台。旅行に出かけた際には、SS30の展望フロアやシースルーエレベーターからその美しい景観を一望してから出かけるのもよし、ご当地グルメを食べたあとに腹ごなしでトワイライトタイムに立ち寄るのもよし、1日の終わりに夜景を眺めて旅の締めにするのもよし。この展望フロアの存在は、あなたの仙台の旅をより思い出深いものに変えてくれるはずだ。
取材・文＝大庭かおり
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
【写真】31階建ての超高層ビルの30階に位置するため、広範囲の夜景が望める
これまで無料で利用ができ、夜景まで眺めることができる展望室を紹介してきた「無料展望室シリーズ」では関東エリアに加え、日本三大都市圏の大阪、名古屋を紹介してきた。今回は、「杜の都」として知られる自然と都市機能が調和した美しい街・仙台の無料展望室を紹介する。伊達政宗公のお膝元である仙台には、牛タン、ずんだ餅、笹かまぼこ、冷やし中華などの定番ご当地グルメに加え、仙台あおば餃子やせり鍋、仙台マーボー焼きそばなどおいしいB級グルメも盛りだくさんにそろう。酒好きにはたまらない珍味・ホヤも仙台に来たならぜひ食しておきたい酒のつまみだろう。そんな仙台に旅した折には美しい「杜の都」を見渡す展望室にぜひ立ち寄ってほしい。
■政令指定都市となった年に完成したビルの30階にある展望フロア
今回紹介する展望室は仙台駅から徒歩約8分、仙台市の中心街に建つ「SS30」という31階建てビルの30階にある展望フロアである。SS30は東北地方で初めて建てられた高さ100メートルを超える超高層ビルで、仙台市の政令指定都市移行と市制100周年の年である1989年に完成した。完成当時、展望フロアは「市民プラザ」という呼称で市民の憩いの場として無料開放。現在もその方針は引き継がれ、市民をはじめとする多くの人に無料開放されている。しかも平日だけではなく土日祝日も開放され、休館日は1月1日のみ。開放時間も朝7時から夜23時までと長く、朝昼晩いつでも訪れることができる。
今回、ビル管理事務所の大貫さんに連絡を取り、展望フロアについて詳しく話を聞いてみた。
――展望フロアまでは専用のエレベーター「スカイシャトル」で直行できるとのことですが、30階まで何分で到着するのでしょうか？スカイシャトルの魅力についても教えてください。
1階から30階まで停止せずに稼働した場合の移動時間は約1分です。建物の西側に面したシースルーエレベーターですので、仙台市西部にある、八木山、仙台城址、太白山等を一望することができます。
――エレベーターからの景観もすてきですね。展望フロアからはどのような景色を見ることができますか？
展望フロアは30階、建物の南面に面しています。仙台市の中心部とは反対側の景観となりますため、高層ビル群は見れませんが、晴れている日の日中は遠く太平洋の水平線まで見通すことができます。また、夜は広範囲に広がる夜景を楽しむことができますよ。
――天井までガラス張りで“視界180度の展望室”なんですよね。ガラス天井の展望室というのはなかなか見かけることがないので驚きました！この展望フロアの魅力について教えてください。
ガラス天井は、採光を多く取るための設計となりますが、夜は星空も楽しむことができます。
――夜景だけでなく、星空も眺められるなんてすてきですね！
ただ、市街地に広がる夜空のため、あまりくっきりと星を見ることはできませんが…。
――そうですよね、田舎の星空のようにはいかないですよね。展望フロアを利用するにあたって、おすすめの時間帯はありますか？比較的すいている時間帯なども教えていただけるとうれしいです。
展望フロアはどの時間帯も特にさほど混雑していません。平日の日中は特に人が少なく、晴れている日は海まで見渡せるのでおすすめです。
――この記事は2026年2月に配信するのですが、2月のトワイライトタイムは何時ごろでしょうか？
2月でしたら、トワイライトタイムは17時ごろかと思います。
伊達政宗公が築いた豊かな城下町である・仙台。旅行に出かけた際には、SS30の展望フロアやシースルーエレベーターからその美しい景観を一望してから出かけるのもよし、ご当地グルメを食べたあとに腹ごなしでトワイライトタイムに立ち寄るのもよし、1日の終わりに夜景を眺めて旅の締めにするのもよし。この展望フロアの存在は、あなたの仙台の旅をより思い出深いものに変えてくれるはずだ。
取材・文＝大庭かおり
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。