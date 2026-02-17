12種全部可愛い松屋・松のや×ちいかわコラボ第2弾はフィギュアとパズルがもらえるよ。

松屋フーズが展開する「松屋」・「松のや」では、2026年2月17日10時からちいかわのコラボ企画第2弾を実施しています（一部店舗を除く）。

第2弾のグッズも激カワ...！

大人気のちいかわコラボ第2弾は、2月17日から3月31日9時59分までです。

原作に登場する「鬼辛カレー」をイメージした商品や、子どもも楽しめるキッズメニューのを注文すると、オリジナルグッズがもらえます。

・オリジナルフィギュアがもらえる「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」

こだわりの本格スパイスを使用しています。1品注文すると、松屋×ちいかわコラボ限定「オリジナルフィギュア」（全6種類）がランダムで1個もらえます。

注文は、1人1日3食まで。オリジナルフィギュアの種類は選べません。

各店舗なくなり次第終了します。

・オリジナルスライドパズルが付いてくる「キッズメニュー各種」

対象メニュー1品の注文につき、松屋・松のや×ちいかわコラボ限定「オリジナルスライドパズル」（全6種類）がランダムで1枚もらえます。

対象のおこさまメニューは以下の通り。

・松屋 おこさま牛めしわくわくセット

・松屋 おこさまカレーわくわくセット

・松のや お子様プレート

・松のや お子様パンケーキプレート

対象メニューの注文は、1人1日3食まで。オリジナルスライドパズルの種類は選べません。

どちらの商品も各店舗なくなり次第終了です。また、店頭の券売機のみの販売となり、松弁ネット・松屋モバイルオーダー・松弁デリバリーは対象外です。

・オリジナルコラボどんぶりはWEB抽選で当たる

コラボ限定アイテムの「オリジナルコラボどんぶり」が、抽選で100人に当たります。

松屋・松のやで発行された注文金額合計800円以上の領収書（食券、レシート、web受領書）で応募できます。レシートの対象期間は3月31日9時59分まで、応募受付期間は4月7日23時59分までです。

応募は応募フォームから。

コラボに関する詳細は、公式サイト特設ページから確認できます。

（C）nagano

東京バーゲンマニア編集部