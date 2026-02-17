耳元のスヌーピーがかわいすぎる！ゲームも音楽も楽しめる“超軽量ゲーミングヘッドセット”が登場
ゲーム用のヘッドセットといえば、ゴツくて重くて"いかにもゲーマー"なデザインのものが多い。性能は申し分ないけれど、デスクに置いたときの見た目がどうも気になる……そんな経験をしたことがある人は少なくないのでは？そんなモヤモヤを一気に吹き飛ばしてくれるアイテムが、2026年2月12日に発売された。
株式会社タイプツーから登場したのは、「スヌーピー ヘッドセット ライト(Switch2／PC用)」(5478円)。コミック「PEANUTS」でおなじみのスヌーピーとウッドストックをあしらった、超軽量＆コンパクトな本格派ワイヤレスヘッドセットだ。カラーはホワイトとブラックの全2色で展開される。
まず目を引くのが、イヤーカップのデザイン。ホワイトは、左側にウッドストックを抱きしめるスヌーピーが、右側にはノリノリで踊るスヌーピー＆ウッドストックが描かれている。
一方のブラックは、ネオンカラー風のラインアートでスヌーピーやウッドストック、音符が浮かび上がるクールなデザイン。左右それぞれ異なるイラストになっているのがなんとも贅沢で、つけるたびに気分が上がりそう！
「かわいいだけでしょ？」と思ったなら、ちょっと待ってほしい。このヘッドセット、見た目に反してかなりの実力派なのだ。
何より驚くのが、本体わずか96グラムという超軽量設計。これは一般的なゲーミングヘッドセットの約3分の1程度にあたり、長時間のゲームプレイでも頭や首に負担がかかりにくいので、「気づいたら何時間も経っていた」なんて日でも安心して使い続けられる。
サウンド面もしっかり本格仕様。直径40ミリのダイナミックドライバーを搭載しており、コンパクトなボディからは想像できないほどの迫力あるサウンドを楽しめる。さらに、最大35時間の連続再生に対応した大容量バッテリーを内蔵。充電を気にせず、週末のロングプレイにもたっぷり付き合ってくれる頼もしさだ。
ゲーマーなら気になる遅延についても抜かりない。付属の2.4GHzレシーバーによるワイヤレス接続は、遅延わずか40ms。アクションゲームやFPSなど、一瞬の判断が勝敗を分けるタイトルでもストレスなくプレイできる。内蔵マイクも搭載しているので、フレンドとのボイスチャットもこれ1台でOK。
対応機種の幅広さも見逃せない。話題のSwitch2はもちろん、Switch、PS5、PS4、パソコン、スマートフォンにまで対応している。2.4GHzレシーバーでのワイヤレス接続に加えて、直径3.5ミリのステレオミニプラグケーブルによる有線接続にも対応しているため、手持ちのさまざまなオーディオ機器で使えるのが心強い。
5478円という価格も、この完成度を考えれば納得のコストパフォーマンス。ゲーム用としてはもちろん、リモートワーク中の音楽鑑賞やオンラインミーティングなど、日常のあらゆるシーンで活躍してくれそうだ。スヌーピー好きの友人へのプレゼントにしても喜ばれること間違いなし。
ゲームの世界に没入しながら、ふとイヤーカップに目をやればスヌーピーとウッドストックがいる──そんなささやかな幸せを届けてくれるヘッドセット。気になった人は、Amazonや楽天でチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
