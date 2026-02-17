¡Ö¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¡×or¡Ö¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡×¤É¤Ã¤Á¤¬¡ÚÏÂÀ½±Ñ¸ì¡Û¡©³¤³°¤Ç»È¤Ã¤¿¤éÃÑ¤º¤«¤·¤¤...¡ª
ÏÂÀ½±Ñ¸ì¤È¤Ï¡¢±ÑÃ±¸ì¤Î°ÕÌ£¤ä¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÆüËÜ¿Í¤¬²ò¼á¤·¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¸ÀÍÕ¤Î¤³¤È¡£±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤â¤Á¤í¤ó±Ñ¸ì¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤ÏÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó......¡£¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤Ç¡¢ÏÂÀ½±Ñ¸ì¤ÈËÜÊª¤Î±Ñ¸ì¤ò¸«¤ï¤±¤é¤ì¤ë¤«Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤É¤Ã¤Á¤¬ÏÂÀ½±Ñ¸ì¡©
¡Ö¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤È¡Ö¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡×¡¢¤É¤Á¤é¤¬ÏÂÀ½±Ñ¸ì¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¹¥Ú¥ë¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤«¤â¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢ÏÂÀ½±Ñ¸ì¤Ç¤¹¡£
±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡¢¡Öaffectionate touching¡×¤ä¡Öphysical contact¡×¡¢¡Öpersonal physical contact¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿È¶á¤ÊÏÂÀ½±Ñ¸ì¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô