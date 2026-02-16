RAVIJOUR×Rちゃんが叶える♡大人のバレンタインコレクション

「セクシーに生きる Just be yourself」を掲げるランジェリーブランドRAVIJOURが、1/29(木)12:00より2026 VALENTINE COLLECTIONを発売。YouTuber／モデルとして人気を集めるRちゃんが最新ビジュアルで登場します。甘さと艶を兼ね備えた、大人のための特別なラインナップに注目です♡

菫とベロアの艶ブラ

・ヴィオレーヌ グラマーアップ ブラ 価格：7,799円(税込)～

・ヴィオレーヌ エンブロイダリーレース ショーツ・Tバック 価格：3,729円(税込)

・ヴィオレーヌ サイドリボン ショーツ・Tバック 価格：3,729円(税込)

朝露に濡れた菫のように気品を咲かせる「ヴィオレーヌ」シリーズ。

カラー：ピンク（サイズ：B65-G70）

・ベルベットニュイ トリックリフト ブラ 価格：8,900円(税込)

・ベルベットニュイ ショーツ・Tバック 価格：3,900円(税込)

・ベルベットニュイ フレア Tバック 価格：4,500円(税込)

・クロエ ガーターベルト 価格：5,500円(税込)

・イザベル フリルガーターベルト 価格：7,200円(税込)

夜の余韻を閉じ込めたような「ベルベットニュイ」シリーズ。深みのある素材感と繊細なディテールが、ワンランク上の色気を演出します。

カラー：ピンク／ブラウン（サイズ：B70-E65）

愛を纏うセットアップ

・ラムールプリエ ショーツセット 価格：13,900円(税込)

・ラムールプリエ Tバックセット 価格：13,900円(税込)

・クロエ ガーターベルト 価格：5,500円(税込)

・イザベル フリルガーターベルト 価格：7,200円(税込)

想いを重ね捧げる愛をテーマにした「ラムールプリエ」。

カラー：ピンク／ブラウン（サイズ：S／M）

・ボンボンアムール ショーツセット 価格：13,900円(税込)

・ボンボンアムール Tバックセット 価格：13,900円(税込)

甘く優しい世界観の「ボンボンアムール」。

カラー：ピンク（サイズ：S／M）

・イザベル ビスチェ 価格：8,900円(税込)

さらに、特別な夜を彩るイザベル ビスチェ。セットでも単品でも楽しめる充実のラインナップです。

カラー：ピンク／ブラウン（サイズ：ONE SIZE）

自分らしく輝くバレンタイン♡

RAVIJOURの2026 VALENTINE COLLECTIONは、甘さだけで終わらない大人のセクシーを提案。

Rちゃんが纏う最新ビジュアルとともに、自分自身を愛するための一着を選んでみませんか。特別な日も、何気ない日常も、自分らしく輝くためのランジェリーをぜひチェックしてみてください♡