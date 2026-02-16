クリスピー・クリーム・ドーナツのスタッフが推す「定番ドーナツ」今だけ20円引きセール開催中《2月24日まで》

クリスピー・クリーム・ドーナツ ジャパンは、定番ドーナツを対象に、全国で働くKrispy Kremerによる投票を実施。2026年2月6日に、TOP5にランクインしたドーナツを発表しました。

なお、2月16日からTOP5のドーナツがお得になるキャンペーンを実施中です。

Krispy Kremerが"本当におすすめしたい"定番ドーナツ

これまで1000種類以上のドーナツを日本で開発・販売してきたクリスピー・クリーム・ドーナツ。その中でも"レギュラー"と呼ばれる定番ドーナツたちは、クリスピー・クリーム・ドーナツを支え続けるロングセラー商品です。

20年目の節目に、全国のKrispy Kremer（クリスピー・クリーム・ドーナツで働くすべての人）が「本当におすすめしたい」と思う定番ドーナツに投票し、TOP5を決定しました。

さらに、TOP5のドーナツが2月16日から24日までの期間、20円引きになるキャンペーンを実施しています。

5位：クッキー＆クリーム チョコ

オリジナルのチョコ生地に、バニラクリームとココアビスケットをたっぷりのせたドーナツです。ホワイトチョコレートで贅沢かつミルキーな仕上がりに。

価格は313円（イートイン319円）。

レギュラー商品ですが、季節によって販売を休止する場合があります。

4位：オリジナル・グレーズド

クリスピー・クリーム・ドーナツのシグネチャードーナツともいえる人気のドーナツ。温めると、とろ〜りとした優しい甘さが口の中に広がります。

価格は216円（イートイン220円）。

3位：Kome-Dough 黒蜜きなこ

国産米粉入りミックスを使った、モチっとした口当たりが特長。きなこ風味のコーティングに黒蜜ソースをかけ、仕上げにきなこをふりかけたドーナツです。

価格は313円（イートイン319円）。

小麦粉は未使用ですが、小麦デンプンを使用しています。

2位：ブリュレ グレーズド カスタード

オリジナル・グレーズドの表面を焦がしてカリッとキャラメリゼに。香ばしいグレーズドとクリームのハーモニーで、まるでクレーム・ブリュレのような味わいが楽しめます。

価格は313円（イートイン319円）。

非販売店舗があります。また、販売店舗のうち一部はイートインのみです。詳細は公式サイトで確認できます。

1位はポップな見た目のドーナツ

1位：チョコ スプリンクル

オリジナル・グレーズドに、生地と相性抜群のチョコをアイシング。さらにカラフルなレインボースプリンクルを散りばめた、見た目もポップなドーナツです。

価格は291円（イートインは297円）。

季節によってコーティングが変更になります。

それぞれのドーナツの魅力や、投票したKrispy Kremerたちのコメントなどはコラム「Krispy Kremerが選ぶ！ 人気の定番ドーナツTOP5をご紹介！」で、より詳しく紹介されています。

「20th Anniversary 定番TOP5 20円OFFキャンペーン」が開催中

今回、TOP5に選ばれた5種類のドーナツを20円引きで販売するキャンペーンを、2月16日から24日まで開催しています（イベント・催事店舗を除く）。

キャンペーンの詳細は公式サイトで確認できます。

割引の適用は1会計につき1点まで。BOX割とコンボ割にも本キャンペーンは適用されますが、適用対象は1会計につき1点のみのため、対象商品が複数含まれる場合でも、BOX割＋20円引き、もしくはコンボ割＋20円引きとなります。

他の割引サービス、アプリクーポン（プレゼントクーポンは除く）との併用はできません。また、クイックオーダーや各社デリバリーでは利用できません。

※価格はすべて税込です。

