【7位〜12位】2月17日(火)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

【7位】獅子座 総合運：★★★☆☆

望んでいる方向へと物事が動きやすい運気です。そのためにも、積極的に情報を集めてみてください。「ここには、何も情報などない」と思い込まないことがポイント。意外なところに、見逃せない話があるかもしれません。



恋愛運

今日は、恋の相手の態度が大きく見えるかも。ただ、それを気にせず、優しく見守る気持ちでいてください。すると、あなたにとっても嬉しいことがあったり、褒めてもらえたりしそうです。また、出会いは女性の友達の助言が役立つ運気。



金運

｢いつかは叶えたい｣と思っていたことに向けて、気軽に出せる範囲でお金を使ってみるといい日です。実現への近道を発見できる可能性大。また、援助のお願いをするのなら、まずは女性に相談をしてみるのがオススメです。



ラッキーアイテム：エプロン



【8位】蠍座 総合運：★★★☆☆

身体も心も緩める時間に幸運が宿る日です。安心できる場所で、のんびりと何もしない時間を過ごしてみてください。ゴロリと横になって、そのままうたた寝をしてしまうのも〇。想像以上に心身の疲れが取れていきます。



恋愛運

特に予定を決めず、のんびりと一緒に過ごすと、心のつながりがグンと強くなる恋愛運。関係が進むかも！部屋でゆっくりとするのも〇。外に出かけるのなら、自然が豊かだったり、広い景色が見えたりする場所がオススメです。



金運

入ってくるお金が増えそうな予感！特に、副業での収入が想像以上に多くなる可能性があります。取り組んでいる副業があるのなら、今日は普段以上に力を入れてみて。また、どんな副業があるのか情報収集をするのもオススメです。



ラッキーアイテム：猫のグッズ



ラッキーカラー：オフホワイト

【9位】牡羊座 総合運：★★☆☆☆

いろいろなこと、いろいろな人を大切に思う気持ちが、今日はグンと深まりそうです。その中で何を、誰を優先するべきなのかを考えることがポイント。すると、物事がすんなりと進み、自分への自信も深まるでしょう。



恋愛運

本当に好きなのは誰か、今日は考えてしまうかもしれません。出会った人との中で、誰に惹かれているのか分からなくなってしまう可能性も。時間をかけて結論を出すつもりでいれば、しっかりと本音と向き合うことができます。



金運

ストレスがあるとついお金を使ってしまう…いつの間にか財布にレシートが溜まってしまう…。そんな金銭面での悪い癖に、｢またやってしまった｣と、感じそうな日。でも、真剣に考えれば改善するためのアイデアも湧いてきます！



ラッキーアイテム：ダイバーズウォッチ



ラッキーカラー：パープル

【10位】魚座 総合運：★★☆☆☆

普段は気にならないことでも、今日は「そんなのおかしい！」と感じる可能性が。ただ、美味しいものでお腹が満たされれば心も安定。食事もおやつも、大好物を選ぶと〇。ちょっと贅沢をすると、運気もアップします！



恋愛運

冷静になれば魅力など感じない人に、強烈に惹かれてしまうかも。本命がいるのなら「これはすぐに消える気持ちだ」と受け止めていて。出会いを求めている場合にも、深入りしないことが大切。ただ、友達として仲良くなるのはOK。



金運

｢こうするといいよ｣と、お金に関してアドバイスをしてくれる人がいるかもしれません。しかし今日は、そのまま取り入れるのはNG。情報として受け止めて、自分の方法を貫くと、後から教えてもらったことも上手に生かすことができます。



ラッキーアイテム：麺類



ラッキーカラー：ライラック

【11位】蟹座 総合運：★☆☆☆☆

「どうしてもこうしたい」という気持ちが、今日は強くなるかもしれません。すぐに思いを叶えようと、頑張りすぎないで。なぜこだわりたいのか理由を考えると、満足するための最短距離を発見できるでしょう。



恋愛運

「信じられない」「安心できない」という気持ちが湧きあがりやすい日。相手が悪いように見えるかもしれませんが、決して責めたり問い詰めたりしないで。「ネガティブになりやすい日なんだ」と考えて、連絡は明日以降にするのが得策。



金運

大きな波はなく、穏やかな金運の日です。1つだけ気をつけるといいのは、ストレスによる散財。心や体が疲れたと感じたら、ほんの数分でもOKですから休憩を。それから、運動やおしゃべりも、お金を守る味方になってくれます。



ラッキーアイテム：花束



ラッキーカラー：ワインレッド