【7位〜12位】2月17日(火)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】獅子座
総合運：★★★☆☆
望んでいる方向へと物事が動きやすい運気です。そのためにも、積極的に情報を集めてみてください。「ここには、何も情報などない」と思い込まないことがポイント。意外なところに、見逃せない話があるかもしれません。
今日は、恋の相手の態度が大きく見えるかも。ただ、それを気にせず、優しく見守る気持ちでいてください。すると、あなたにとっても嬉しいことがあったり、褒めてもらえたりしそうです。また、出会いは女性の友達の助言が役立つ運気。
金運
｢いつかは叶えたい｣と思っていたことに向けて、気軽に出せる範囲でお金を使ってみるといい日です。実現への近道を発見できる可能性大。また、援助のお願いをするのなら、まずは女性に相談をしてみるのがオススメです。
ラッキーアイテム：エプロン
ラッキーカラー：ピンクゴールド
【8位】蠍座
総合運：★★★☆☆
身体も心も緩める時間に幸運が宿る日です。安心できる場所で、のんびりと何もしない時間を過ごしてみてください。ゴロリと横になって、そのままうたた寝をしてしまうのも〇。想像以上に心身の疲れが取れていきます。
恋愛運
特に予定を決めず、のんびりと一緒に過ごすと、心のつながりがグンと強くなる恋愛運。関係が進むかも！部屋でゆっくりとするのも〇。外に出かけるのなら、自然が豊かだったり、広い景色が見えたりする場所がオススメです。
金運
入ってくるお金が増えそうな予感！特に、副業での収入が想像以上に多くなる可能性があります。取り組んでいる副業があるのなら、今日は普段以上に力を入れてみて。また、どんな副業があるのか情報収集をするのもオススメです。
ラッキーアイテム：猫のグッズ
ラッキーカラー：オフホワイト
【9位】牡羊座
総合運：★★☆☆☆
いろいろなこと、いろいろな人を大切に思う気持ちが、今日はグンと深まりそうです。その中で何を、誰を優先するべきなのかを考えることがポイント。すると、物事がすんなりと進み、自分への自信も深まるでしょう。
恋愛運
本当に好きなのは誰か、今日は考えてしまうかもしれません。出会った人との中で、誰に惹かれているのか分からなくなってしまう可能性も。時間をかけて結論を出すつもりでいれば、しっかりと本音と向き合うことができます。
金運
ストレスがあるとついお金を使ってしまう…いつの間にか財布にレシートが溜まってしまう…。そんな金銭面での悪い癖に、｢またやってしまった｣と、感じそうな日。でも、真剣に考えれば改善するためのアイデアも湧いてきます！
ラッキーアイテム：ダイバーズウォッチ
ラッキーカラー：パープル
【10位】魚座
総合運：★★☆☆☆
普段は気にならないことでも、今日は「そんなのおかしい！」と感じる可能性が。ただ、美味しいものでお腹が満たされれば心も安定。食事もおやつも、大好物を選ぶと〇。ちょっと贅沢をすると、運気もアップします！
恋愛運
冷静になれば魅力など感じない人に、強烈に惹かれてしまうかも。本命がいるのなら「これはすぐに消える気持ちだ」と受け止めていて。出会いを求めている場合にも、深入りしないことが大切。ただ、友達として仲良くなるのはOK。
金運
｢こうするといいよ｣と、お金に関してアドバイスをしてくれる人がいるかもしれません。しかし今日は、そのまま取り入れるのはNG。情報として受け止めて、自分の方法を貫くと、後から教えてもらったことも上手に生かすことができます。
ラッキーアイテム：麺類
ラッキーカラー：ライラック
【11位】蟹座
総合運：★☆☆☆☆
「どうしてもこうしたい」という気持ちが、今日は強くなるかもしれません。すぐに思いを叶えようと、頑張りすぎないで。なぜこだわりたいのか理由を考えると、満足するための最短距離を発見できるでしょう。
恋愛運
「信じられない」「安心できない」という気持ちが湧きあがりやすい日。相手が悪いように見えるかもしれませんが、決して責めたり問い詰めたりしないで。「ネガティブになりやすい日なんだ」と考えて、連絡は明日以降にするのが得策。
金運
大きな波はなく、穏やかな金運の日です。1つだけ気をつけるといいのは、ストレスによる散財。心や体が疲れたと感じたら、ほんの数分でもOKですから休憩を。それから、運動やおしゃべりも、お金を守る味方になってくれます。
ラッキーアイテム：花束
ラッキーカラー：ワインレッド
【12位】乙女座
総合運：★☆☆☆☆
まずは自分が満足できることを行うといい日。すると、起こっている出来事や周りの人の言葉を前向きに穏やかに受け止めることができます。また、空を見上げるくらいのちょっとしたことでも、自然を感じられると〇。満足感が深まるはず。
恋愛運
どうすれば恋の幸せが膨らむのか、理屈抜きに感覚で分かる日です。誰かからのアドバイスや、一般的な恋愛のセオリーは気にしなくてOK。それよりも、あなた自身が「こうしたい」と思った方法で動いてみてください。
金運
なかなか見つけられなかった物や、新品は高価で手が出ない物、そういうアイテムをフリマで発見できそうな金運です。｢もう手に入らないだろう｣と、諦めていた物をリサーチしてみるとよさそう。見つけたら、すぐにアクションを。
ラッキーアイテム：水筒
ラッキーカラー：アイボリー