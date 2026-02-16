「鷺島」はなんて読む？「さ」から始まる茨城県の地名！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「鷺島」はなんて読む？

「鷺島」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、茨城県にある4文字の地名です。 いったい、「鷺島」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「さぎしま」でした。 鷺島は、茨城県筑西市に位置しています。 そんな筑西市の「あけのひまわりフェスティバル」は、広大な畑に約100万本のひまわりが一面に咲き誇る景色が見られる人気イベント。 筑波山を背景にしたひまわり畑はフォトスポットとしても最適で、季節限定のライトアップやグルメ屋台も登場するそうですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》

・『地名辞典オンライン』

・『筑西市観光協会』

ライター Ray WEB編集部