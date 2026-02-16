西友で「PB祭り」がスタート。高評価のレトルトカレーやカップ麺がお買い得！《2月16日最新チラシ》

2026年2月16日から、トライアル・西友全店で「PB祭り」が開催中です（3月1日まで）。

今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっている西友のチラシから、お得なPB商品をピックアップして紹介します。チラシの対象期間は2月16日から23日までです。

人気の「マッサマンカレー」もお得に

PB祭りでは、西友のプライベートブランド「みなさまのお墨付き」の中から、対象商品約30品目がお試し価格で提供されます。

「みなさまのお墨付き」は、第三者機関が実施する一般消費者による消費者テストで80％以上の支持を獲得した商品だけを商品化する、西友の主力プライベートブランドです。

16日週の注目は「レトルトカレー」。対象商品がよりどり2個・388円の特別価格で販売されています。人気No.1の「マッサマンカレー」、人気No.2の「クリーミーバターチキンカレー」も対象ですよ。

また、支持率94.4％の「しびれる辛さの麻辣ドライキーマカレー」も2点・388円で購入できます。花椒と唐辛子のピリッとした辛さが特徴です。

さらに、カップ麺もお買い得。「しょうゆヌードル」「シーフードヌードル」「海老の旨みがしみた小海老天そば」は各116円です。特にしょうゆとシーフードは支持率95％以上と高い評価を受けています。

試食でお試し！

過去最大規模の試食会も「PB祭り」の目玉企画のひとつです。

期間中は、西友とトライアルの両社の店舗にて、対象商品の試食コーナーを設置しています（一部店舗を除く）。レトルトカレー、カップ麺、冷凍食品などが中心です。

この期間中にPB商品をお得に試してはいかが。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）