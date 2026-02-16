¡Ú¥ª¡¼¥±¡¼¤ÎºÇ¿·¥Á¥é¥·¡ÛÌ£¤ÎÁÇ¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡õ¥®¥ç¡¼¥¶¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¡ªÁíºÚ¤ÎÁýÎÌÉÊ¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ô2·î22Æü¤Þ¤Ç¡Õ
¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥ª¡¼¥±¡¼¡×¤Ï¡¢½µ¤´¤È¤Ë¥Á¥é¥·¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·î16Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿´ØÅìÃÏ°è¡ÊÀ¶À¥Å¹¤Ï½ü¤¯¡Ë¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¥Á¥é¥·¤«¤é¡¢¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Îä¿©¤äÁíºÚ¤¬¤ªÆÀ¡ª
¤Þ¤ºÉ®¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì»þÅª¤Ë°Â¤¯»ÅÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÃÍ²¼¤²¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¤Ï°ìÎã¤Ç¤¹¡£
¡üAJINOMOTO ¥¶¡ú¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó 580g
¾¦ÃÌ»þ»ÈÍÑÇä²Á1026±ß¤«¤é6.3³ä°ú¤Î375±ß¤Ë¡£
¡üAJINOMOTO ¥®¥ç¡¼¥¶ 12¸Ä
¾¦ÃÌ»þ»ÈÍÑÇä²Á556±ß¤«¤é6.3³ä°ú¤Î204±ß¤Ë¡£
¡üµªÊ¸ Æù¤Þ¤ó 1¸Ä
¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê280±ß¤«¤é4.1³ä°ú¤Î164±ß¤Ë¡£
¡üNipponham Ãæ²ÚÌ¾ºÚ È¬ÊõºÚ 2¡Á3¿ÍÁ°
¾¦ÃÌ»þ»ÈÍÑÇä²Á669±ß¤«¤é5.3³ä¤Î314±ß¤Ë¡£
¡ü¥Ë¥Ã¥¹¥¤ ³è¤Á¤¯¤ï 4ËÜ
¾¦ÃÌ»þ»ÈÍÑÇä²Á306±ß¤«¤é6.4³ä°ú¤Î108±ß¤Ë¡£
É½¼¨²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥±¡¼¤Î²ñ°÷¤¬¸½¶âÊ§¤¤¤Ç»ÙÊ§¤¤¤·¤¿¾ì¹ç¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¡Ê°Ê²¼Æ±¡Ë¡£Èó²ñ°÷¡¦¥«¡¼¥ÉÊ§¤¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁýÎÌÃæ¤ÎÁíºÚ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¤¤¤Ä¤â¤è¤êÁýÎÌÃæ¤Î¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü4¼ï¤Î¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¤Á¤¯¤ï¤Î°ëÊÕÅ·
8¸Ä¡Ü1¸ÄÁýÎÌ...272±ß
¡ü¤µ¤µ¤ßÇß¤·¤½´¬¤ÎµÅÄÍÈ¤²
6¸Ä¡Ü1¸ÄÁýÎÌ...292±ß
¡ü¤«¤Ë¤ÈÆ¦Éå¤Î¤Õ¤ó¤ï¤êÅ· Çò¤À¤·»ÅÎ©¤Æ¤Î¤«¤ËÉ÷Ì£¤¢¤ó
5¸Ä¡Ü1¸ÄÁýÎÌ...314±ß
¡üÆ¦Éå¤È¾ø¤··Ü¤Î¥Á¥ç¥ì¥®¥µ¥é¥À
10¡óÁýÎÌ...303±ß
¤Ê¤ª¡¢¥Á¥é¥·¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁÚºÚ¤Ï¡¢¡ÖÆ¦Éå¤È¾ø¤··Ü¤Î¥Á¥ç¥ì¥®¥µ¥é¥À¡×¤ò½ü¤¡¢²¼µÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹ý¹¾¡¦¤ªÂæ¾ì¡¦»¥¤ÎÄÔ¡¦¶äºÂ¡¦ÆüËÜ¶¶µ×¾¾Ä®¡¦Åì±À¡¦¿·ºÂÌî²Ð»ß¡¦³áÌîÄ®¡¦Ê¿ÌîÅ¹
¥Á¥é¥·¤ò»²¹Í¤Ë¡¢º£½µ¤â¥ª¡¼¥±¡¼¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¡£¥Á¥é¥·¡Ê´ØÅì¡¦´ØÀ¾¸þ¤±¡Ë¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÆÃÇä¾ðÊó¤ä¡¢¾¦ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤Ï¥Á¥é¥·¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô Êæ¹âçýè½¡Ë