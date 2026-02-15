MYTREXの新作美顔器「SHAPE POINTER」登場♡圧力可変で理想のフェイスラインへ

美容健康ブランドMYTREXから、圧力をワンタッチで切り替えられるペン型美顔器「SHAPE POINTER」が登場。2026年2月20日（金）より公式オンラインショップ・TIKTOKショップにて先行予約販売がスタートします。フェイスラインケアと美肌ケアを1本で叶える、忙しい大人女性にうれしい新発想の美顔器です♡

圧力可変™設計で狙い撃ち

従来の“ポスポス”美顔器に多かった「効くけれど痛い」「部位によっては刺激が強すぎる」といった課題に着目し、筋肉の厚みに合わせて圧力を調整できる圧力可変™設計を採用。

シェイプポイントヘッドは、ハンドル部分を回すだけで「ハード」「ソフト」の2段階に切り替え可能。筋肉の始点・終点にあたる腱やトリガーポイントへ、的確にアプローチできます。

顔の小さく繊細な筋肉にも無理なく刺激を届け、筋膜リリースとコリほぐしを1本でサポートします。

マイクロカレントで美肌印象

もう一方のヘッドには、エステや医療用治療器でも使用される微弱電流「マイクロカレント」（業務用の美容機器と同クラス500μA）を搭載。

刺激を感じにくいレベルで肌を内側から整え、ハリや弾力のある印象へ導きます。

さらにソーラーパネルを搭載し、充電不要で使えるのも魅力。思い立った瞬間にケアできる手軽さが、毎日の継続を後押しします。

洗練デザインと商品概要

MYTREX SHAPE POINTER（シェイブポインター）

価格：12,980円（税込）

本体は軽量約40g、サイズは約17.5mm×160mm×17.5mm。手になじむスリムなフォルムで、摩擦が少なく肌にやさしいステンレス素材を採用しています。カラーは上品なホワイト。

オリジナル収納ケース付きで持ち運びも安心。プレゼントにもぴったりな高級感のあるデザインです。

発売日：2026年3月3日（火）

毎日のケアを、もっと心地よく

ほぐし・流し・美肌ケアを1本で叶えるMYTREXの新しい美顔器。圧力可変™設計とマイクロカレントのWアプローチで、無理なく続けられるフェイスケアを実現します。

忙しい日々の中でも、自分を整える時間を大切にしたい方へ♡新習慣として取り入れてみてはいかがでしょうか。