全方位ウケ間違いなし♡ 視線を独り占めできる【ポニーテール】の今っぽアレンジ術

大人数で集まる場面では、男のコにも女のコにも可愛く見られたい！そこで今回は、三浦理奈とともに、全方位ウケしつつ男のコの視線もキャッチできる「ポニーテール」の今風アレンジをご紹介します。定番ヘアだからこそ、いつもと違う可愛いスタイルに変身しちゃお♡

モテの定番ポニーテールで揺れる髪、うなじのチラ見せをして男のコのきゅんポイントをキャッチ。でも今っぽくしておしゃれにも見せたい。そんなポニテの最適解をご紹介！

HOW TO

How to ゴールデンポイントで高めに結ぶ

全体を32mmのヘアアイロンで波巻きに。あごと耳のを結んだ延長線上にある頭のセンターラインのゴールデンポイントで、太ゴムで結ぶ。立ち上がるポニーになるように上に結ぶのを意識して。

How to フォルムを見て外ハネを追加して

ヘアアイロンでポニーの毛先をランダムに外ハネさせる。結ぶと髪の動きが変わるので、あとから追加で巻くのがポイント。最後に根元のゴムに髪を巻きつけてピンでとめる。

How to 顔まわりを波巻きに

顔まわりはストレートアイロンで毛先が内に向くようにゆるく波巻きにする。前髪もふんわりしたカールになるように根元から熱をあて、顔まわりとのつながりを意識して。