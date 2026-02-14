全方位ウケ間違いなし♡ 視線を独り占めできる【ポニーテール】の今っぽアレンジ術
大人数で集まる場面では、男のコにも女のコにも可愛く見られたい！そこで今回は、三浦理奈とともに、全方位ウケしつつ男のコの視線もキャッチできる「ポニーテール」の今風アレンジをご紹介します。定番ヘアだからこそ、いつもと違う可愛いスタイルに変身しちゃお♡
出会いを求めて、大人数でバルに行くなら……
高めポニーで脱コンサバ
モテの定番ポニーテールで揺れる髪、うなじのチラ見せをして男のコのきゅんポイントをキャッチ。でも今っぽくしておしゃれにも見せたい。そんなポニテの最適解をご紹介！
HOW TO
How to ゴールデンポイントで高めに結ぶ
全体を32mmのヘアアイロンで波巻きに。あごと耳のを結んだ延長線上にある頭のセンターラインのゴールデンポイントで、太ゴムで結ぶ。立ち上がるポニーになるように上に結ぶのを意識して。
How to フォルムを見て外ハネを追加して
ヘアアイロンでポニーの毛先をランダムに外ハネさせる。結ぶと髪の動きが変わるので、あとから追加で巻くのがポイント。最後に根元のゴムに髪を巻きつけてピンでとめる。
How to 顔まわりを波巻きに
顔まわりはストレートアイロンで毛先が内に向くようにゆるく波巻きにする。前髪もふんわりしたカールになるように根元から熱をあて、顔まわりとのつながりを意識して。
完成♡
定番ヘアは今っぽアレンジでアップデート！
ボウタイカーディガン 12,980円／AND COUTURE ルミネ新宿店 ルミネ2 イヤリング 4,400円／マチルダローズ
SIDE
Recommended Item
【milbon】クフラ リッジカールスプレー
ポニーのカールはスプレーでキープ
パリパリに固まらずカールが持続するすぐれもの。
撮影／熊木優（io）ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）スタイリング／城田望（KIND）モデル／三浦理奈（本誌専属）文／杉山春花
三浦 理奈