全方位ウケ間違いなし♡ 視線を独り占めできる【ポニーテール】の今っぽアレンジ術

写真拡大 (全7枚)

大人数で集まる場面では、男のコにも女のコにも可愛く見られたい！そこで今回は、三浦理奈とともに、全方位ウケしつつ男のコの視線もキャッチできる「ポニーテール」の今風アレンジをご紹介します。定番ヘアだからこそ、いつもと違う可愛いスタイルに変身しちゃお♡

出会いを求めて、大人数でバルに行くなら……

高めポニーで脱コンサバ

モテの定番ポニーテールで揺れる髪、うなじのチラ見せをして男のコのきゅんポイントをキャッチ。でも今っぽくしておしゃれにも見せたい。そんなポニテの最適解をご紹介！

HOW TO

How to ゴールデンポイントで高めに結ぶ

全体を32mmのヘアアイロンで波巻きに。あごと耳のを結んだ延長線上にある頭のセンターラインのゴールデンポイントで、太ゴムで結ぶ。立ち上がるポニーになるように上に結ぶのを意識して。

How to フォルムを見て外ハネを追加して

ヘアアイロンでポニーの毛先をランダムに外ハネさせる。結ぶと髪の動きが変わるので、あとから追加で巻くのがポイント。最後に根元のゴムに髪を巻きつけてピンでとめる。

How to 顔まわりを波巻きに

顔まわりはストレートアイロンで毛先が内に向くようにゆるく波巻きにする。前髪もふんわりしたカールになるように根元から熱をあて、顔まわりとのつながりを意識して。

完成♡

定番ヘアは今っぽアレンジでアップデート！

ボウタイカーディガン 12,980円／AND COUTURE ルミネ新宿店 ルミネ2 イヤリング 4,400円／マチルダローズ
SIDE

Recommended Item

【milbon】クフラ リッジカールスプレー

ポニーのカールはスプレーでキープ

パリパリに固まらずカールが持続するすぐれもの。

クフラ リッジカールスプレー（美容室専売品）175g 1,936円／ミルボン

撮影／熊木優（io）ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）スタイリング／城田望（KIND）モデル／三浦理奈（本誌専属）文／杉山春花

三浦 理奈