【1位〜6位】2月15日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】射手座 総合運：★★★★★

あなたの魅力も実力も最高に輝く日！思い切って自分を打ち出すほど、これ以上ない強い運気を生かすことができます。アピールしたいことがあれば、堂々と自信を持って。「これが自分らしい」と感じられれば、理解者も味方も増えます。



恋愛運

愛の言葉をたくさん聞かせてもらえたり、何人かの人が同時に接近してきたりと、愛される喜びを実感できそうな日。うれしいときに、クールに照れ隠しをするのはNG。恥ずかしそうな表情や満面の笑みを、そのまま見せてください。



金運

最高の金運に恵まれる1日です。思いがけないお金が入る話が、舞い込んでくるかもしれません。また、お金を殖やすための有益な情報が入ってくる場合も。小さな買い物をするときも、1円や10円の差額を粗末にしないことがカギ。



ラッキーアイテム：メモ帳



【2位】牡牛座 総合運：★★★★★

したいことを自由にしていると、あなたの個性や魅力が自然に輝きを増す。そんなうれしい運気の日です！まずは、好きな場所で好きなことをしてOK。ただし、人の考えやペースを否定しないというのも、運気を生かす大きなポイントです。



恋愛運

主導権を握ると、恋の相手との関係がグンと甘くなる運気。話が途切れたときには、自分から新しい話題を出してください。その前に一瞬だけ、やさしい表情で目をあわせることができると最高。ただし、相手が困る可能性がある話は避けて。



金運

髪型を変えたり、ちょっとした遠出をしたりと、リフレッシュできることへの出費が〇。人と一緒よりも、ひとりがベスト。気分がすっきりとするだけでなく、お金との縁がさらに強くなるためのヒントを発見できそうです。



ラッキーアイテム：シール



ラッキーカラー：ターコイズブルー

【3位】山羊座 総合運：★★★★★

今日は、するべきことよりも、したいことを優先してOKです。すると、モヤモヤしていたことや迷っていたことに、スッキリとした気持ちで結論を出せるでしょう。いつも褒めてくれる人の意見を聞いてみるのも〇。



恋愛運

片思いの相手や、高嶺の花だと思い込んでいた相手と距離が近づく可能性がある日。どんな話題でもかまいません。ちょっとした挨拶でもOKですから、あなたからなにかアクションを起こしてみて。それがすべての始まりになります。



金運

自分をさらに輝かせることにお金を使うと、お金との縁がさらに強くなる運気の日です。勉強や運動に関することでも、服などの購入でもOK。あなた自身が、｢これで自分を磨くことができる｣と、確信できるものにお金を使って。



ラッキーアイテム：ダイヤモンド



ラッキーカラー：トマトレッド

【4位】牡羊座 総合運：★★★★☆

あなたの毎日がさらに楽しく充実するための出会いが待っていそうな日です。気を使う人や少し疎遠になっている人にも、あなたから声をかけたり連絡をしてみたりしてください。気さくでありながら、礼儀を忘れない接し方がポイントです。



恋愛運

「どうしてこの人が？」と不思議になるほど魅力的な人が、あなたに接近してきそうな恋愛運。気後れしていては、恋の風に乗り遅れてしまいます！素直に喜んで、ありのままの自分を見せて。自分をよく見せる必要など、少しもありません！



金運

あなたのためにお金をかけてなにかをしてくれる、そんな人とのつながりが生まれそうな運気です。親切にしてくれる人や可愛がってくれる人には、素直に甘えるのが〇。少しでもなにかをしてもらったら、笑顔で感謝を伝えてください。



ラッキーアイテム：木製雑貨



ラッキーカラー：チャコールグレイ

【5位】乙女座 総合運：★★★☆☆

強気になればなるほど、運気の追い風が強くなる日です。昨日までは無理だったことでも、決して諦めないで。「できるかも」ではなく「できるはず！」という勢いで行動してください。偉人の失敗談などからも、勇気をもらえそうです。



恋愛運

フレンドリーで気軽な空気のなかで恋が育つ日です。相手とどんな関係でも、お腹を抱えて一緒に笑えるような話題を出してみて。あなたの魅力もグンと輝きを増します。出会いは「楽しい！」と思える場所にありそうです。



金運

どんな場面でも、｢出したくない｣と思ってお金を払うのはNG。そうではなく、｢このお金があるから、買える｣と喜んで支払いを。それを意識していると、さらにお金と上手に付きあっていくためのきっかけを発見できそうです！



ラッキーアイテム：入浴剤



ラッキーカラー：コーラルピンク