【アンダー2,500円ネックケア】首の深いシワには“たっぷり&こまめに”が鉄則！　スティックorチューブどっちが好み？

あまったスキンケアをまとわせるだけでよし、としていたネックケア。そのツケが回ってきたのか、気づけば深々とした横線が……。気になるシワを狙い撃ちする、美容界のハンター的存在であるアイクリーム1本でまかなおうとしてみたものの、広範囲の首にはどうしても量をケチってしまいます。

年始に立てた1年の目標のひとつ「ネックケアに専念する」を達成するべく、まずは量をケチらないことから意識することに。たっぷり、使いやすい、ベタつかない、の3拍子がそろう2つのネックケアアイテムを迎えました。

■微細針×ペプチドのWアタックで深いシワに届ける

スティックタイプのネックケア、ありそうでなかったアイテムではないでしょうか？

パカっとフタを外して、ぐりぐりと往復させるだけ。マリアナ海溝のごとく深くなっている首のシワにぴっちり密着して、手がベタつくこともありません。スティック状というだけで、こんなにもネックケアのハードルが下がるんだ！ と感動しました。

注目ポイントは、海綿由来の天然微細針（スピキュール）を配合していること。天然微細針が角質層の表面を刺激することで一時的にバリアがゆるみ、美容成分の浸透を高めるブースティング効果を期待できます。さらにターンオーバーの促進にもつながり、透明感やハリを引き出すきっかけにも！

微細針と聞くとなんだかチクチクしそうなイメージがありますが、首が荒れやすい敏感肌の私でも気軽に使えました。

その理由は、9種類のペプチドやヒアルロン酸、ナイアシンアミドなどの保湿成分が肌を守ってくれるから。内側からうるおいで満たして、ふっくらとしたハリ感をもたらしてくれるのです。

縦約7.5cm、横約5.5cmのコンパクトなスクエアサイズです。ポーチに忍ばせておけば、外出先でもサッと美容成分をまとって、シルクスキンを演出できます。デコルテや肩が見える服装の時、お守りとして持っておきたいアイテムです。

■ジェルクリーム感触がスッとなじんで凹凸をぼかす

カントリー&ストリームは、キャンメイクのメーカー・井田ラボラトリーズが展開する、ナチュラルコスメブランドです。

パッケージに描かれているブランドキャラクターのカンストンは、愛らしい表情をしたくまさん。くまの好物として知られる、はちみつがキー成分として配合されています。

さらに4種のオーガニック成分、シワにアプローチするレチノール誘導体、ナイアシンアミドを配合。タートルネック、マフラーなどの刺激や静電気で荒れがちな首もとをやさしくケアするのにぴったりなんです。

一般的なハンドクリームよりも少し大きめのチューブボトル。間口も大きめなのが特徴です。

パール粒よりも多めに出るので、ソフトな力加減で量をコントロールするといいですよ。

ハンドクリームのような使い心地かと思いきや、想像以上にみずみずしいタッチがお気に入りです。ジェルのようなじゅわっとした水感があるのは、ハチミツやヒアルロン酸など、水を抱え込みつつも重くならない保湿成分の働きかもしれません。

するすると伸び広がり、仕上がりはするりとなめらかでベタつきなし。保護膜の役割をもつ油性成分のスクワランを配合していることで、うるおいが逃げずに保たれています。凍てつく寒さの今、この保湿力はとってもありがたい！

首の深いシワが目立ちにくくなるソフトフォーカス効果パウダーも入っていて、至れり尽くせりのクリームです。

■スティックとチューブ、シーンや気分で使い分けるとよし

メディピールのスティックは、時間がない朝や外出時のお助け要員です。時短ケアをしたい方の味方になるはず。

カントリー&ストリームのチューブボトルは、日中や寝る前のデイリー用として。成分をじっくりチャージして、保湿の手応えを感じたい時にぴったりですよ。

量たっぷり、ベタつかず、使いやすい。この3つをクリアしていれば、面倒でサボりがちでも続けられるんだと、ネックケアへの向き合い方が変わりました。

ネックケアの習慣化には、成分重視のストロングスタイルから一歩引いてとらえてみると、案外ハマるかもしれませんね。

■商品概要

MEDIPEEL（メディピール）「プレミアムペプチドナイテ1000ショットネックスティック」 20g 2,310円

カントリー&ストリーム「ネック＆デコルテクリーム」 92g 1,320円

（写真・文：夏木紬衣）