モモフル「おりもの用吸水ショーツ」にバレンタイン＆ホワイトデー限定色が新登場！
Vieonが展開する機能性インナーブランド【momoful（モモフル）】は、パンティーライナー（おりものシート）を貼らずに日常のおりものケアができる「おりもの用吸水ショーツ」を展開しています。
このほど、おりものケアの機能性と総レース仕立てのデザイン性を両立した「おりもの吸水ショーツelegant」より、バレンタイン＆ホワイトデー限定色「サイレントオフホワイト」が数量限定*で新登場。2月3日より、オンラインストアにて順次予約販売を開始しています。
*なくなり次第終了となります
■総レースの上品な質感のオフホワイト
今回の限定色オフホワイトは、バレンタイン＆ホワイトデーを前にした「恋人たちの冬」がテーマ。肌に溶け込む上品なオフホワイトで、総レースの上品な質感が際立ちます。
粘性のあるおりものの吸水、抗菌防臭機能、着心地だけでなく、気持ちを高めるデザイン性にこだわりました。
恋の季節こそ、おしゃれを楽しみながら、デリケートゾーンのケアもしっかり。そんな女性に向けた、パンティライナーを貼らずにおりものケアができる吸水ショーツです。
◇おりもの悩みの実態
女性の9割*は毎日おりものがあり、その量は1日あたり1〜5ml（5ml＝ティースプーン1杯分）ともいわれています。生理やPMSの悩みは近年広く知られるようになりましたが、おりものの悩みは“あるのが当たり前”として見過ごされがちなのが実情です。
・毎日のちょっとした不快感に、こんなものかなと「慣れて」しまっている
・人に言うほどでもないと思って、誰にも「相談できない」
・パンティーライナー以外にケアの選択肢を「知らない」
◇パンティーライナー（おりものシート）使用の実態
おりものケアの一般的なアイテムであるパンティーライナーですが、9割の女性が毎日おりものがある中で、ライナーを「毎日使う」は約4割、「毎日は使わない」は6割以上*という調査結果が出ています。
また、毎日のおりものをケアせず過ごすことで以下のようなトラブルに繋がる可能性があります。
・ショーツの黄ばみ、臭い
・ムレ、かゆみなどの不快感
・雑菌が繁殖しやすい環境
* 2025年10月実施自社調べ おりものの有無に関するアンケート（n＝135）、おりものシートの使用頻度に関するアンケート（n＝156）、週に数回付ける・生理前後のみ付ける・全く付けないと回答した人の合計62％
出典：NHS “Vaginal discharge is normal - most women and girls get it.”／ACOG “Is it normal to have vaginal discharge?”／BMJ Best Practice “Assessment of vaginal discharge”（British Medical Journal Group）
■毎日のおりもの悩みから女性を解放する新しい選択肢
パンティーライナーのいらない「おりもの用吸水ショーツ」
モモフルは、パンティーライナーに代わる新たな選択肢として、2023年より「おりもの用吸水ショーツ」を展開し、シリーズ累計販売枚数は40万枚*を突破しています。
木崎尚子先生（ショコラウィメンズクリニック院長）監修のもと、粘性のあるおりものの吸水、抗菌防臭、毎日快適に着用できる着心地、デザイン性にこだわった吸水ショーツです。
* 2025年8月時点 おりもの吸水ショーツとサニタリーショーツの累計販売枚数
＜おりもの用吸水ショーツは、こんな人におすすめ＞
・パンティライナーをつけるのが面倒な人
・パンティーライナーが肌に合わない人
・パンティーライナーのゴミがでるのが気になる人
・パンティーライナーやナプキンを生理前後に無駄にしたくない人
・毎日おりものが出る人
・おりものの量が多い人
・軽い尿もれが気になる人
■製品特徴
「おりもの吸水ショーツelegant」
・吸水量25〜30ml（Tバックタイプは15〜20ml）、パンティーライナー3〜5枚分に相当
・エレガントな光沢感が際立つ総レース仕立てデザイン
・Tバックタイプとノーマルタイプの2型展開
・粘性のあるおりものをすばやく吸水する独自の6層構造
・抗菌・防臭機能付き
・吸水面は薄さ3ミリでごわつかず快適な着心地
※定番カラー（4色展開）：
グレイスネイビー、ミントシャーベット、ペルシャピンク、スワンブラック
■商品概要
●限定カラー新製品（数量限定*）
「おりもの吸水ショーツelegant サイレントオフホワイト」
（バレンタイン＆ホワイトデー限定色）
・メーカー希望小売価格：各3,828円
・型：通常タイプ、Tバックタイプの2型展開
・サイズ：S,M,L,XL
*なくなり次第終了となります
●発売日／流通
・2月3日 先行予約販売開始：公式LINEお友達＆メルマガ会員
・2月4日 予約販売開始：公式サイト、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Qoo10
https://vieon.co.jp/lp?u=sanitary_elegant_pr
※2/4より限定カラーのページ公開
※予約後の配送開始は2月18日より順次
・2月末〜発売：Amazon
（エボル）