トレラン起点で人と自然をつなぐ　ザ・ノース・フェイスの新コレクション「GAR」

「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」が2月14日、トレイルランニングを軸とした新たなライフスタイルコレクション「ジェネラル アスレチック レクリエーション（General Athletic Recreation、以下GAR）」を発売する。近年、盛り上がりを見せるアウトドア×ファッションの新しい選択肢として、日常と山をシームレスにつなぐコレクションとなっている。発売を前に、GARの発案者であり、同ブランドのクリエイティブディレクターを務める原田貴章氏に話を聞いた。

GARは、ブランドが1966年の創設以来、核としてきたクライミングやトレッキングといったアウトドアアクティビティの文脈に、近年注目を集めるトレイルランニングを掛け合わせて構成する。ザ・ノース・フェイスは、富士山麓で開催される100マイルを含むトレランレース「Mt.FUJI100」を前身の第1回大会からサポートし、過去には「ハイク（HYKE）」「アンダーカバー（UNDERCOVER）」との協業でトレラン向けパフォーマンスアイテムを提案してきた。「今年でブランド設立から60年を迎え、ライフスタイル領域で新しいチャレンジをしていこうとする中で、これまでトレランで培ってきた機能をライフスタイルに活かせば、都市と自然をシームレスにつなぐ価値提案ができると考えました」（原田氏）。

デビューシーズンとなる2026年春夏コレクションでは、速乾性のある独自素材「フラッシュドライ（FLASHDRY）」を採用したTシャツ（7920円）をはじめ、吸放湿性の高い素材で蒸れを抑えたナイロンジャケット（2万3100円）やスカート（1万7600円）、高通気とUVカット機能を備える独自素材「ブリーズレンジ（BREEZERANGE）」を使用したロングスリーブTシャツ（1万5400円）など、アウトドアで培った知見を最大限に取り入れたアパレルや小物を揃える。

また、コレクション全体にトレランにおける「レイヤリング（重ね着）」のアイデアを反映。多様な環境下において、インナーやアウターを複数枚重ねて着用し、脱ぎ着することで快適性を高める考え方をもとに、シェルジャケットにはあえて透ける素材を採用し、インナーには鮮やかなグリーンやピンクを組み合わせるスタイリングへと変換した。山の知見をファッションに落とし込むことで、機能と装いの境界を曖昧にし、“街からそのままフィールドへ”という発想を形にする。カラーパレットは、アウトドアブランドらしいレッドやイエロー、グリーンを軸に、ウォッシュ加工やペールトーンといったエッセンスを加えることで、スタイリッシュなムードに仕上げた。

メインターゲットは女性 アスレチックの概念を再構築

コレクション名の「ジェネラル アスレチック レクリエーション」は、「総合的なアスレチック（General Athletic）を再構築（Recreation）する」という意味を込めて命名。「一般的に“アスレチック”と言うとテニスやゴルフなどの競技性の高いスポーツが想起されがちですが、僕たちにとってのアスレチックはトレランです。ノースが捉えるアスレチックの概念を通して、屋外のアクティビティを楽しんでほしい。いきなり本格登山ではなくても、GARを着てカフェや公園に出かけて、それがやがて渓谷、山へとシームレスにつながるように、人と自然の距離が縮まるきっかけになってくれたら嬉しい」。GARは、アウトドア由来の機能を日常に解放しながら、新たな顧客層を“外に誘う”ための装置を目指す。

GARがメインのターゲットに据えるのは、20〜30代の若年層だ。ザ・ノース・フェイスは男性顧客が主だが、同コレクションでは女性顧客の獲得を目標に掲げる。「女性が直感的に『着たい』と思えるようなファッション性やムードを積極的に取り入れました」。同コレクション以外のインラインアイテムへの相乗効果も狙う。

GARは、ザ・ノース・フェイスの直営店に加えて「ロンハーマン（Ron Herman）」「レイ ビームス（Ray BEAMS）」「ジャーナルスタンダード（JOURNAL STANDARD L'ESSAGE）」といった主要セレクトショップや地方のセレクトショップでも取り扱う。また、日本に加えて、ゴールドウインがザ・ノース・フェイスの商標権を持つ韓国でも販売予定という。