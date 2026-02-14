さくら香る春限定♡話題のブラウニーが全国発売！心ときめく季節のご褒美スイーツ

春の訪れを感じさせる、心ときめくスイーツ情報が到着しました。シリーズ累計出荷数約2,100万個※1を誇る「世にもおいしいブラウニー」から、春限定フレーバーが登場。桜をイメージした可憐なビジュアルと、やさしい甘さが楽しめる一品は、頑張る自分へのご褒美にも、新たな門出を祝うプチギフトにもぴったりです。季節限定だからこそ味わいたい、今だけの春スイーツに注目してみて♡

まるで桜餅♡春限定さくらブラウニー

価格：198円（税込213円）



「世にもおいしいさくらブラウニー」は、桜餅風味のペーストを練り込んだ、ほんのりピンク色のブラウニー生地が特徴。

生地の中には、まろやかなホワイトチョコチップをサンドし、しっとり食感とともに、ふんわり広がるさくらの香りを楽しめます。

春を感じさせるピンクと爽やかなブルーを組み合わせたパッケージは、ティータイムを華やかに彩るデザイン。

自分用にはもちろん、入学・卒業など新たなスタートを祝うギフトにもおすすめです。

定番人気♡世にもおいしいチョコブラウニー

価格：180円（税込198円）



2018年に誕生した「世にもおいしいチョコブラウニー」は、シリーズ累計出荷数約2,100万個※1を誇る大人気商品。

オリジナルチョコを使用した生地に、限界までチョコチップをサンドして焼き上げた、チョコ好きにはたまらない一品です。

“チョコ、ザクッ！ザクッ！”とした食感が楽しめる、新感覚のブラウニーは、日常のおやつタイムをちょっと特別にしてくれます。

全国で買える♪販売スケジュールをチェック

春限定の「世にもおいしいさくらブラウニー」は、2026年2月16日（月）より全国の「ハートブレッドアンティーク」「ベンケイ」「グランディール」※2店舗、「ねこねこファクトリー 東浦店」、公式オンラインストア「オールハーツモール」にて販売開始。

さらに翌2月17日（火）からは、全国のセブン-イレブン（約22,000店舗）やスーパーマーケット、ドラッグストアでも購入可能になります。身近なお店で手軽に楽しめるのも嬉しいポイントです。

※：「グランディール 下鴨店」「グランディール御池店」「グランディール 覚王山店」は販売対象外となります。

春を感じる甘いひとときを♡

季節の移ろいをスイーツで感じられるのは、ちょっと贅沢な楽しみ方。しっとり食感とやさしい香りが広がる「世にもおいしいさくらブラウニー」は、春のティータイムを特別な時間にしてくれます。

定番のチョコブラウニーと食べ比べするのもおすすめ♪期間限定だからこそ味わいたい、春ならではのブラウニーで、心ほどけるひとときを過ごしてみてください。