三季を歩き切る、防水性と安定感。初めての山にも頼れる一足【ザ・ノース・フェイス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
低山も日帰りも思いのまま。確かなグリップ力であなたを支える【ザ・ノース・フェイス】のスニーカーがAmazonに登場!
ザ・ノース・フェイスのスニーカーは、春夏秋の3シーズンで楽しむ低山ハイキングや日帰り登山におすすめのローカット防水トレッキングシューズだ。アッパーには100％リサイクル素材の「CORDURA ECO」を採用し、環境に配慮しながら耐久性と軽さを両立している。
防水透湿メンブレン「HydroSeal」が雨の浸入を防ぎつつムレを逃がし、長時間の歩行でも快適な状態を保つ。
かかとを包み込むように配置されたサポートパーツ「CRADLEヒールテクノロジー」が着地時の衝撃を吸収し、横ブレを抑えて安定した歩行をサポートする。さらに、剛性の高いミッドフットシャンクプレートが足元をしっかり支え、長い行程でも疲れにくい設計になっている。
つま先にはゆとりを持たせたラストを採用し、足指で地面を掴むような自然なグリップ感を実現。アウトソールにはドライからウェットまで高いグリップ力を発揮する「Vibram XS-Trekラバー」を使用し、不整地のトレイルにも対応する。片足約475グラム（9インチ）と扱いやすい重量で、フィット感と安定性のバランスが良く、初めての登山靴としても選びやすい一足だ。
