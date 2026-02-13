NESCAFÉ × familiar 初のコラボレーション！ 2026年2月14日～ファミリアショップにて試供品をプレゼント

神戸っ子には馴染み深～い「ファミリア」。現在は大人女子も夢中になる大人気のブランド。神戸居留地にある「ファミリア神戸本店」は、神戸っ子だけでなく、全国からファミリアファンが訪れる、まさにファミリアファンの”聖地”。入る瞬間からワクワクするエントランスでは、ファミちゃんがお出迎えしてくれます。

ファミリア神戸本店

真っ白な階段には、様々なポーズで出迎えてくれるファミちゃんの姿が。ファミちゃんの成長過程が表現されています。新作のアイテムがディスプレイされていたり、フォトスポットとしても大活躍！ファミリア本店へ来た際は、こちらでの撮影は必須です。

LeSportsac×familiar

LeSportsac×familiarのコラボレーションでは、「フラワー」をテーマにした春にぴったりのパステルカラーのアイテムが登場！ リバーシブルで使えるトートバッグやミニバッグチャームなど計5種類のラインナップです。

2026年3月25日よりファミリアオンラインショップにて販売するアイテムは、「ファミリア神戸本店」にて展示されているので、ぜひこの機会に実物をご覧ください。

バレンタイン限定！エルベランとのコラボレーション

創業1964年西宮市で職人自らが厳選した素材を使用し、丁寧に作りあげられた洋菓子「エルベラン」とのコラボレーション。オリジナルパッケージのデザイン缶の中には、エルベランクッキーのミルクチョコとホワイトチョコが入っております。(無くなり次第終了)

神戸土産にもぴったりなアイテム

神戸っ子に長年親しまれている「神戸ノート」。英語用ノートのデザインをファミリアが手掛けた事を記念し誕生したアイテムも多数販売されており、神戸の町並みが描かれたタオルハンカチやポーチやバッグは”神戸土産”にもぴったりです。

神戸本店5周年を記念した限定アイテム

神戸本店5周年を記念した限定アイテムも販売。レストラン「color of time」やカフェ「WHITE BEAR CAFE」などがリアルに描かれた、可愛らしいポーチやバッグは、普段使いやプレゼントにもオススメです。

普段使いから旅行やアウトドアにも最適

「TO＆FRO」とのコラボレーションアイテムは、「軽さ」と「機能性」を兼ね備えており、普段使いから旅行やアウトドアにも最適！バリエーション豊かなバッグはペアやファミリーなど幅広くご利用いただけるアイテムです。

可愛らしいアイテムもたくさん

カジュアルで可愛いらしいアイテムも並びます。ふっくらとした軽い素材のバッグ、ハート型のカラフルなチャームやマスコットベアーは、お気に入りのアイテムにつけたり、このままぬいぐるみとして飾ってもお楽しみいただけます。

ファミリアのカスタムオーダーできるランドセル「air ran.」

ファミリアのカスタムオーダーできるランドセル「air ran.」。

人工皮革とナイロン素材を組み合わせた軽量モデルのランドセルは、全12色のカラーバリエーションに加えて、12色の本体カラーと3種類の内生地から選べる「テキスタイルオーダー」や、12色の本体カラーから好きな2色と4種類の内生地を選べる「フルカスタムオーダー」を受注販売しています。

長く使うランドセルだからこそ、豊富な選択肢があるのはうれしいポイントです。

パーソナルマタニティセミナー

「ファミリア神戸本店」では、「パーソナルマタニティセミナー」などのセミナーなども開催されております。新生児と同じ3㎏のお人形を使用し、実際にお湯を使用しベビーバスで練習します。

お土産としておぼろタオル、ガーゼハンカチセット、オリジナルマタニティマーク、ミニバッグをプレゼント。(開催日、金額は公式ホームページにて記載)

お子様とその家族をファミリアがサポートする「0歳からの医療総合保険」の個別相談会も開催されています。オンライン相談・ファミリアショップの個別相談会でご契約いただいた方には、オリジナルポーチもプレゼント。

ネスカフェ ふわラテ

(※ファミリアでの販売はございません。)

一部ファミリアショップにて試供品をプレゼント

パッケージデザインは、ファミリアチェックにクマちゃんのラテアートを描いた、かわいらしくほっこりするようなデザイン。

コラボレーション限定のオリジナル柄は、フレーバーにあわせた3色のオリジナルチェックに、ほっと一息と安らぐようなポジティブなメッセージか添えられているので、差し入れなどにもぴったりです。

WHITE BEAR CAFE

1階エントランスすぐには、カフェ「WHITE BEAR CAFE」が併設されており、コーヒー・紅茶・ノンカフェインドリンクなど、ご家族でお買い物中の休憩などに利用するのにもぴったりです。

ファミリア本店

兵庫県神戸市中央区西町33-2

TEL 078-321-2468

月～木 10:30～18:00

金～日・祝 10:30～19:00

NESCAFÉ × familiar サンプリング詳細

オリジナルパッケージの発売を記念して、対象店舗にご来店のお客様へスティックサンプルをプレゼント。

・配布条件

ファミリアの対象店舗にご来店のお客様

・対象店舗

ファミリア 神戸本店・代官山店・芦屋モンテメール店・宝塚店・髙島屋新宿店・髙島屋玉川店・丸の内ビル店・髙島屋横浜店・広尾店・松坂屋名古屋店・広島ミナモア店・福岡岩田屋店

・配布開始 2026年2月14日（土）～

※オリジナルパッケージの「ネスカフェ ふわラテ」については、ファミリアでの販売はありません。

※各店なくなり次第終了とさせていただきます。予めご了承ください。