1ÉÊ7Ìò¤Î¡Ö»þÃ»¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡×¡ªË»¤·¤¤¸½Âå½÷À­¤ÎÌ£Êý¡¢¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¤Î¡ÈÃº»ÀË¢¡É¤È¡ÈUV¥Ð¡¼¥à¡É¤¬À¨¤¹¤®¤ë

¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó ÌôÍÑ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥»¥é¥à
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢Ä«¤Î¶À¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¤¢¤ì¡© ¤Ê¤ó¤À¤«º£Æü¤â¤ªÈè¤ì´é¡©¡×¤Ê¤ó¤ÆÎ¯Â©¤ò¤Ä¤¯Æü¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¥·¥ß¤ä´¥Áç¡¢¤½¤·¤Æ´éÁ´ÂÎ¤¬¤É¤ó¤è¤ê°Å¤¯¸«¤¨¤ë¡ÖÈ©¤¯¤â¤ê¡×¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢Èá¤·¤¤¤«¤Ê°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤·¤«¤â¡¢»Å»ö¤Ë²È»ö¤Ë°é»ù¤Ë¤È¡¢ºÂ¤ë²Ë¤â¤Ê¤¤¤Û¤ÉË»¤·¤¤ËèÆü¡£¡ÖÃúÇ«¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤¹¡Ä¡£
¢£¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó»Ë¾åºÇ¹âÇ»ÅÙ¤ÎÃº»ÀË¢¤Ç¤Ä¤ä¤ä¤«¤Ê¥Ï¥êÈ©¤Ø
¤Þ¤º¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Àö´é¸å¤Î°ì¼ê´Ö¤ÇÈ©¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥±¥¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó ÌôÍÑ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥»¥é¥à¡×¤Ç¤¹¡£
40Âå¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢Ã±¤Ê¤ë¥·¥ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤ÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¡Ö²«¤¯¤¹¤ß¡×¤ä¸Å¤¤³Ñ¼Á¤ÎÃßÀÑ¤Ë¤è¤ë¡ÖÃã¤¯¤â¤ê¡¦¥°¥ì¡¼¤¯¤â¤ê¡×¡¢´¥Áç¤Ë¤è¤ê·«¤êÊÖ¤¹È©¹Ó¤ì¤Î¡ÖÀÖ¤¯¤â¤ê¡×¤Ê¤É¡¢È©Çº¤ß¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤Î¥»¥é¥à¤ÎÀ¨¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢ÈþÇòÍ¸úÀ®Ê¬¤Î¡Ö¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡×¤È¡Ö¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À¡×¡¢È©¹Ó¤ìËÉ»ßÍ¸úÀ®Ê¬¡Ö¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À¥¸¥«¥ê¥¦¥à¡×¤ò¡¢¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó»Ë¾åºÇ¹âÇ»ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¡Ö26,000ppm¡×¤â¤ÎÇ»Ì©¤ÊÃº»ÀË¢¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£ÌÓ·ê¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤È¤¤¤¦¶Ë¾®¥µ¥¤¥º¤ÎË¢¤¬¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¹Å¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê³Ñ¼ÁÁØ¤ò¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÇËþ¤¿¤·¡¢¤Ä¤ä¤ä¤«¤Ê¥Ï¥êÈ©¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¯¤Î¤¬¡¢1²óÊ¬¤ËÌó1,000²¯¸Ä¤âÇÛ¹ç¤µ¤ì¤¿¥Ê¥Î¥«¥×¥»¥ë¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¡×¤ä3¼ï¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Ê¤É¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áý¤¨¤ë¥·¥ß¤äÂç¿Í¤ÎÈ©¤¯¤â¤ê¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¤³¤ì1ËÜ¤Ç¡Ö²½¾Ñ¿å¡¦Æý±Õ¡¦ÈþÍÆ±Õ¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥Ñ¥Ã¥¯¡¦²½¾Ñ²¼ÃÏ¡¦¥Í¥Ã¥¯¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î7Ìò¡ª¡¡Ë»¤·¤¤Ä«¡¢¤³¤ì¤ò¤ªÈ©¤ËÆëÀ÷¤Þ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥¥ó¥±¥¢¤¬´°Î»¤¹¤ë¼ê·Ú¤µ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎºÇ¶¯¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£62¼ïÎà¤â¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆâÂ¦¤«¤é²¡¤·ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ê¥Ï¥ê¤È¡¢À¡¤ßÅÏ¤ë¤è¤¦¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤òÌÜ»Ø¤»¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó ÌôÍÑ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥»¥é¥à¡Ê50g¡¿4,950±ß¡Ë
»ÈÍÑÊýË¡
Ä«ÈÕ¤ÎÀö´é¸å¡¢ÍÆ´ï¤ò5¡Á10²óÄøÅÙ¾å²¼¤Ë¤è¤¯¿¶¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÍÆ´ï¤ÎÆ¬Éô¤ò¾å¸þ¤¤Ë¤·¤ÆÅ¬ÎÌ¡ÊÄ¾·Ð2Ñ¡Ë¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢´éÁ´ÂÎ¤È¼ó¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ï½Å¤ÍÅÉ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ë»¤·¤¤Ä«¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤¬Á´ÉôµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÈþÇò¥±¥¢¡ÜUV¥«¥Ã¥È¥Ð¡¼¥à
Â³¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¸å¤Ë¤¼¤Ò»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢ÈþÇò¥±¥¢¡ÜUV¥«¥Ã¥È¤ò1¤Ä¤Ç³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó ÌôÍÑSP¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°UV¥Ð¡¼¥à¡×¤Ç¤¹¡£
Ä«¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤òÅÉ¤Ã¤Æ¡¢²¼ÃÏ¤òÅÉ¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò»Å¹þ¤ó¤Ç¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¹©Äø¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤ÆÌÌÅÝ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¤³¤Î¥Ð¡¼¥à¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ò1¤Ä¤Ë½¸Ìó¡£¡ÖÈþÍÆ±Õ¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¡¢²½¾Ñ²¼ÃÏ¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡¢¥«¥é¡¼¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤Î7Ìò¤Îµ¡Ç½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¡¼¥à¤¬È©¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÌ©Ãå¤·¤Æ¡¢½Ö»þ¤Ë¥Ñ¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¤¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢ÈþÇòÍ¸úÀ®Ê¬¡Ö¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À¡×ÇÛ¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥·¥ß¡¦¥½¥Ð¥«¥¹¤òÍ½ËÉ¤¹¤ëËÜ³Ê¥±¥¢¤âÆ±»þ¿Ê¹Ô¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥«¥ó¥¾¥¦¥Õ¥é¥Ü¥Î¥¤¥É¡×¤¬È©¹Ó¤ì¤âËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤ËÂç¿ÍÈ©¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¿Ô¤¯¤·¤ÎÂ¿µ¡Ç½²¼ÃÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ð¡¼¥à¤ÈÊ¹¤¯¤È¥Ù¥¿¤Ä¤¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¦¤ë¤µ¤é¥Ð¡¼¥à½èÊý¡×¤Ç¿¢Êª¥ª¥¤¥ë¤È¥ï¥Ã¥¯¥¹¤ÎËì¤¬ÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¡¢Í¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤Ï´øÈ¯¤µ¤»¤ë¤«¤é¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¤¦¤ë¤¦¤ë¡õ¥µ¥é¥µ¥é¤Ç¤¹¡£²Æ¤ÏÈé»é¤òµÛÃå¤·¤Æ¥É¥í¥É¥íÊø¤ì¤òËÉ¤®¡¢Åß¤Ï¡Ö¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ®Ê¬¤¬´¥Áç¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ä¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ìÇ¯Ãæ¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤âÈ©¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÍê¤â¤·¤µ¡ª
SPF50⁺ PA++++¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¿å½à¤Î¥¬¡¼¥ÉÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤áÆÃÍ¤Î¥¥·¥¥·´¶¤¬¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢ËèÆü»È¤¤Â³¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó ÌôÍÑSP¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°UV¥Ð¡¼¥à¡Ê13g ¥ì¥Õ¥£¥ë¡¿4,180±ß¡¢¥±¡¼¥¹¡¿1,100±ß¡Ë
»ÈÍÑÊýË¡
¥Ñ¥Õ¤Ç¥Ð¡¼¥à¤ò£²²ó¼è¤ê¡¢È¾´é¤Ë³ê¤é¤»¤ë¤è¤¦¤ËÅÉ¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£¤â¤¦È¾Ê¬¤âÆ±ÍÍ¤ËÅÉ¤ê¹¤²¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥È¥ó¥È¥ó¤È½Å¤ÍÉÕ¤±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
Ãº»ÀË¢¤Î¥»¥é¥à¤ÇÅÚÂæ¤òÀ°¤¨¡¢¹âÌ©Ãå¥Ð¡¼¥à¤ÇÆüÃæ¤ÎÈ©¤ò¼é¤êÈ´¤¯¡£¤³¤Î2¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ëÈ©¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£¡Ö»þÃ»¡×¤È¡ÖËÜ³Ê¥±¥¢¡×¤òÎ¾Î©¤·¤¿¸¤¤¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢ËèÄ«¶À¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¼èºà¡¦Ê¸¡á±§ÅÔµÜ·°