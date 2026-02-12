外でも家でもちょうどいい。テーブル付きで使いやすい万能チェア【コールマン】のチェアがAmazonに登場中‼
座り心地も収納性もスマート。環境に優しいグリーンラベルモデル【コールマン】のチェアがAmazonに登場!
コールマンのチェアは座り心地の良いフレーム構造を採用した折りたたみチェアで、アウトドアやキャンプ、BBQはもちろん、家のリビングやベランダ、ガーデンなどインドアでも活躍する万能モデルだ。運動会やスポーツ観戦、釣りなど、屋外イベントでも使いやすく、幅広いシーンに対応する。
折りたたみ式のサイドテーブルにはカップホルダーが付いており、ペットボトルやマグボトル、スマートフォンや小物類を置くのに便利だ。ワンアクションで座面をたためる構造で収納が簡単で、たたんだ状態でも持ち運びやすいハンドルを備えているため、移動もスムーズに行える。
使用時は約87×52×77センチメートル、収納時は約16×52×77センチメートルとコンパクトになり、重量は約5.5キログラム。チェアは約100キログラム、テーブルは約5キログラムの耐荷重を確保しており、安心して使える仕様だ。
環境配慮素材を使用し、地球に優しい選択ができる点も魅力となっている。シートはポリエステル、フレームはスチールを採用し、耐久性と快適性を両立したチェアとなっている。
