シーブリーズのドライシャンプー定番化！ー10℃冷感で夏も爽快

酷暑が続く日本の夏。アセをかくほど夢中になれる毎日を応援するシーブリーズから、「アイスドライシャンプー」が2026年2月12日（木）より順次全国発売されます。昨夏の数量限定発売で即完売し、定番化を望む声に応えて登場。頭皮まで爽快感を届ける新定番として、この夏の必需品になりそうです♡

昨夏即完売！待望の定番化

2025年度に企画品として発売されたシーブリーズのドライシャンプーは、「見つからない！」「定番化してほしい」と話題に。そんなラブコールを受け、このたび定番商品として再登場します。

アセをかくほど何かに夢中になる時間を、より快適にサポートする一本。暑さを理由に楽しみをあきらめない、“みんなの夏”を応援するアイテムです。

ー10℃冷感＆さらさら処方

「シーブリーズアイスドライシャンプー」は、3秒間のスプレーで頭皮温度がー10℃（※1）低下するひんやり冷感処方を採用。

瞬時にクールダウンでき、まるでシャワー後のような爽快感を体感できます。

さらに植物由来のさらさらパウダーが頭皮や毛髪の皮脂を吸着し、アセや皮脂によるベタつきを軽減。くずれやすい前髪もふんわり整い、日中のリフレッシュにもぴったりです。

※1:25度の環境下で使用した場合の頭皮温度

選べる2つの爽やか香り

シーブリーズアイスドライシャンプーシトラスシャーベット



シーブリーズアイスドライシャンプーフローズンミント



清涼感あふれる香りは2種類展開。気分までリフレッシュできる爽やかな香りで、アクティブな毎日を後押しします。

容量:95g

発売日:2026年2月12日（木）※順次展開

夏を思いきり楽しむために

アセをかくことさえ前向きに楽しめる夏へ。シーブリーズのドライシャンプーがあれば、外出先でも手軽にシュッとひと吹きでリフレッシュできます。

頭皮までクールに整えて、暑さに負けないアクティブな毎日をサポート。新定番アイテムと一緒に、今年の夏も思いきり楽しんでみませんか♡