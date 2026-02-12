軽さと強さを両立。アウトドアも街も映える【カシオ】カーボンコアガード搭載タフモデルのG-SHOCKがAmazonで販売中！
タフなのに軽快。毎日にちょうどいい【カシオ】カーボンコアガード搭載タフモデルのG-SHOCKがAmazonで販売中！
究極の強さを求めて進化を続けるタフネスウオッチG-SHOCKの耐衝撃構造として「カーボンコアガード構造」を採用したGA-2200。ケース素材に、軽量ながら樹脂の概念を超える高剛性を発揮するカーボンファイバー強化樹脂を使用。
衝撃による破損、変形を防ぐことで、内部に配置したモジュールを保護。ボタン構造の耐衝撃化により、ボタンガードのない外装デザインと同時に大型化にも成功し使いやすさを向上。
フロントビス、フロントボタンを備えた外装デザインと、ディスク針をレイアウトしたアナログダイアルで、G-SHOCKらしい機能美を追求。
ケースを薄型化しながら、サイドボタンの大型化を実現。天面にローレットを刻み操作性を向上。ベゼルとバックカバーで挟み込むことにより、サイドビューまでギアらしい印象に。
