″ニンゲン″が飼われる!?「このトゲって怖いのかな？」″ニンゲン″を飼うことを決めたのは1匹のモンスターだった【作者に聞いた】
この世界では人間が、犬や猫などのペットを飼っている。しかし、逆にニンゲンが自分たちよりも上位生物に愛玩動物として飼われることになったら？そんな世界線を描く、ぴえ太(@camoy_ghost)さんの「ニンゲンの飼い方」は、Xで10万いいねを獲得、pixiv月例賞を受賞した。ニンゲンが飼われる姿をみて、「見方が違えば、自分たちが飼っているペットはこんな世界に見えているのかも」という声が届く。
"ニンゲンの正しい持ち方"や"ニンゲンを飼うのに必要なもの"…、果てにはそれぞれの項目の重要ポイントまでを懇切丁寧に説明している「ニンゲンの飼い方の取扱説明書」。そんな設定からストーリーが始まる本作「ニンゲンの飼い方」について作者のぴえ太さんは「初めはそういう設定は考えていなくて、次に描くときにニンゲンのことを教える人外なら飼育指導の方が話を広げやすい、と思ったのでこういう世界観で描くことにしました」と制作のきっかけを語る。
「ニンゲンに限らず生き物を扱うのって細心の注意が必要ですし、人外側からしたらニンゲンは小さくてか弱い生き物の部類に入ると思った」と独自の見解を述べるぴえ太さん。とても繊細な生き物として扱われる"ニンゲン"を作中で見ていると、飼われるということにおいて鈍感な我々は少しだけ不思議な感覚を覚えてしまう。
最後に、ぴえ太さんは「Xでもpixivでも『ニンゲンの飼い方』を見て下さる人達が思っていたよりもたくさんいらっしゃって、とても感謝しています」と、読者へ向けてコメントを残してくれた。
ただコンビニへアイスを買いに出かけただけなのに異世界に来てしまった"ニンゲン"、そしてそんなニンゲンを保護し、飼うことを決めた1匹のモンスター。見方が違えば世界も変わる、そんな本作が気になる人はぜひ読んでみて！
取材協力：ぴえ太(@camoy_ghost)
