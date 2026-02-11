これで作業がはかどること間違いなし！手が届く収納×広々天板で、気づいたら集中モード。 【アイリスプラザ】のワークデスクがAmazonで今すぐチェックできる！
置く・取る・作業するがスムーズに。毎日を整えるラック一体型の広々デスク【アイリスプラザ】の机がAmazonに登場!
アイリスプラザの机は、作業効率を高めるための工夫が随所に施されている。A4サイズの本も置ける4段ラックは収納物が見やすく、足元に置いたものも取り出しやすい設計で、デスクまわりをすっきり整えながら快適に使える。
ラックの位置は組み立て時に左右どちらかを選べるため、部屋のレイアウトや使い方に合わせて柔軟に設置できるのも魅力だ。フレームには強度と耐久性に優れたスチールを採用し、補強のクロスバーが横揺れを抑えて安定感を高めている。脚部にはアジャスターを備え、床の凹凸によるガタつきも調整できる。
天板には合成樹脂化粧繊維板を使用し、テープの粘着跡や文字の書き跡に強い仕様となっている。撥水性にも優れているため、飲み物をこぼしてもサッと拭くだけで手入れが簡単だ。
機能性・耐久性・使いやすさを兼ね備えた、長く愛用できるワークデスクとなっている。
