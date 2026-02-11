家賃＋月6万円で暮らす31歳派遣OLの、超絶シンプルなお部屋と“買わない生き方”。貯金額にも衝撃！
31歳の派遣社員、独身、彼氏なし、東京で1人暮らし。生活費は15万円（うち9万円は家賃）という、“ソロ活ソムリエ”よしみ子さん。シンプルながら充実した日常を見せるYouTubeは、登録者10万人に上ります。
著書『ソロ活はじめました！ 独身アラサー派遣OLが生活費15万円でも毎日を世界一楽しむ方法』（KADOKAWA、2023年）は、たびたび重版になるなど、そのライフスタイルは注目され続けています。かつては手取り20万円ほどだったのが、コツコツ貯めたお金を投資に回して、20代で資産1000万円に達したというから驚きです！
自分の好きなことを取り入れたシンプルな生活――というミニマリストが増えている昨今、特に意外性はないように思えます。ではなぜ、よしみ子さんは支持を得ているのでしょうか。
それは、徹底した自分ファースト思考。誰と比較するでもなく、自分だけをひたすら幸福にする、その潔さにあります。いらないものは一切買わない一方で、趣味の旅行や登山には毎月のように行く。好きなことには使うメリハリ出費なのです。
◆1K7.5帖でも広々した“何もないお部屋”
自分の心を広く自由に保つ秘訣、なんだかわかりますか。手っ取り早くできるのが、物理的な空間を広げること。
よしみ子さんのお部屋は超絶シンプルです。「持たないもの100選」として挙げているのは、テレビ（Tverで十分）、収納家具（服はハンガー＋布BOX4つだけ）、大きなテーブル（サイドテーブルで済ます）、雑貨や観葉植物、こまごましたキッチングッズ、いろんな洗剤（ウタマロとキッチンハイターだけでOK）などなど。
今の自分をじっくり見つめれば、必ずいらないものに気づきます。ものにはかつての自分が宿っていて、捨てるのは寂しい気がしますが、要らない、と感じるのは、自身が成長した証拠。
よしみ子さのルームツアー映像は、女性らしい生活感がありながらも、美しくスッキリ。例えば、ブラウンで統一するために、ソファとサイドテーブルは自分でペイントしたそうです。
◆2025年に買った服は1枚3490円だけ！
買わない、と決めたとしても、やはり気になるのはオシャレ事情。よしみ子さんは、必要な服やメイクを徹底的に厳選しています。
服はオールシーズンたったの8着で、2025年に買ったのはボトムス1枚3490円だけ！ 半袖やニットは季節が限定されるから買わず、おしゃれ服が必要なときはレンタルします。靴はスニーカー2足だけで、サンダルもブーツも持たない。
なんとなくショップに入るのではなく、服が必要になったら、その服の条件を詳しく調べてからショップに向かいます。イメージで決めるのではなく、必ず試着して似合うのを確認、購入というステップ。
昔はムダに100着以上持っていたのを、減らしたのです。＜服はしっかり着てこそ意味がある＞＜着倒して手放すのが理想＞というよしみ子さん。服だけではなく、スキンケアやメイクにも、よしみ子さんルールがあるのです。
◆食費は月1.5万円、コンビニには行かない
＜食費は月に1.5万円＞という、質素倹約ぶりがまぶしい食卓は、栄養バランスの取れた簡単なメニューです。朝は納豆ご飯、昼は手作り弁当、夜は炒め物や丼など。
また、コンビニにはほぼ行かない、惣菜は買わない、映え（見た目）は完全無視、お米はすべてふるさと納税でゲット……といった方法で、自然に安くすむそうです。
無理なく、時短、健康的で自分が満足できるなら、それでよし。
＜仕事後に作るのが面倒な日は、納豆卵がけご飯＞＜野球シーズンは毎日野球の開始時間を意識して作る＞という、適度な手抜き具合も、微笑ましくて共感できます。
◆旅行や趣味には年70万円使うメリハリ消費
ここまで読んで、「そんな質素な生活、耐えられない！」と思うでしょうが、実は好きなことにはしっかり使っているのです。
よしみ子さんの趣味は、旅行に登山、野球観戦。一人旅が基本で、2024年には旅行12回（日帰り6回、国内5回、韓国）と、登山に17日間も行っています。
結果、この年の収支は、生活費約180万円（家賃込み）で、特別費（旅行や趣味など）約70万円。要はメリハリなんですね。
年間収支をチェックし、年の初めには＜今年やりたいこと50＞を記し、同時に昨年の＜やりたいこと50＞を振り返るというよしみ子さん。1日1日を大切にして、自分を豊かにし、ものよりも経験を多く積み重ねていく。そんなよしみ子さんの暮らし方は、現代においてなかなか贅沢なのではないでしょうか。
＜文／森美樹 写真／Youtube「よしみ子のおひとり様ライフ」より＞
【森美樹】
小説家、タロット占い師。第12回「R-18文学賞」読者賞受賞。同作を含む『主婦病』（新潮社）、『私の裸』、『母親病』（新潮社）、『神様たち』（光文社）、『わたしのいけない世界』（祥伝社）を上梓。東京タワーにてタロット占い鑑定を行っている。X：@morimikixxx
