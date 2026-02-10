ユナイテッドアローズ × スタイリスト服部昌孝　「今、自分が着たいドレス」が軸のメンズコレクションを発売

「ユナイテッドアローズ（UNITED ARROWS）」が、スタイリスト服部昌孝とのコラボレーションコレクション「ユナイテッドアローズ＆サンズ バイ マサタカ ハットリ（UNITED ARROWS & SONS by MASATAKA HATTORI）」を発売する。2月13日から、ユナイテッドアローズ＆サンズ 渋谷と公式オンラインストアで取り扱う。

【画像をもっと見る】

同コレクションは、「ルールを知る。だから、遊べる。」というキーワードのもと、ドレスとストリートの両ラインを手掛ける服部が「今、自分が着たいドレス」を軸に製作。ジャケット、トラウザーズ、シャツ、ネクタイの4型をラインナップする。

ジャケットは、ゆとりのあるサイジングに、ダブルブレストの6つボタン仕様、薄い肩パッドを取り入れて直線的なショルダーラインを形成した「ビッグシルエットジャケット」（7万9200円）、シングルブレストの2つボタン仕様でセンターベントをあしらった「レギュラーシルエットジャケット」（7万3700円）、タイトなサイジングのシングルブレストで3つボタン、サイドベンツ仕様にナローラペルを採用した「ナローシルエットジャケット」（7万3700円）の3種類が登場する。

トラウザーズは、ゆとりのあるサイジングで2タック仕様の「ワイドシルエットトラウザーズ」（3万6300円）、程よくゆとりを持たせた1タックタイプの「レギュラーシルエットトラウザーズ」（3万4100円）、ノンタックでタイトなシルエットの「ナローシルエットトラウザーズ」（3万4100円）を発売する。

シャツは、形の違う襟で3種類を用意。「レギュラーカラーシャツ」（2万4200円）、「ワイドカラーシャツ」（2万4200円）、「ピンホール シャツ」（2万5300円）を揃える。

ネクタイ（各1万5400円）は太幅別に3型を用意した。

▪️ユナイテッドアローズ&サンズ 渋谷

所在地：東京都渋谷区宇田川町 15-1 渋谷パルコ 3階

▪️ユナイテッドアローズ：公式オンラインストア